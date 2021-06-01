Захарова напомнила Киеву про домашнее задание

Захарова напомнила Киеву про домашнее задание
Мария Захарова. Фото: MFA Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
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В МИД РФ пояснили, почему Украину не позвали на саммит НАТО

Стиль общения западных партнеров с Киевом и Тбилиси напоминает отношение родителей к безответственным детям, которым постоянно приходится напоминать о несделанных уроках. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила решение руководства НАТО не приглашать Украину и Грузию на свой саммит.

Генсек организации Йенс Столтенберг ранее пояснил, почему Киев и Тбилиси не позвали на встречу в Брюсселе. Он напомнил, что предстоящий в июне саммит – это мероприятие только для членов организации. Грузии же и Украине давно выдан план действий, которые они должны выполнить, чтобы можно было вести речь об интеграции этих стран в Североатлантический альянс. В том числе Столтенберг указал на необходимые реформы, которые власти этих стран до сих пор не провели.

"Жаль не упомянул Столтенберг Минские договоренности и необходимость их выполнения Киевом.  Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками",

написала Захарова в своем телеграм-канале. Это один из первых постов дипломата в данном мессенджере. Аккаунт здесь Захарова открыла только 1 июня 2021 г. по просьбе российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.

Накануне бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин заявил, что стране еще очень далеко до стандартов НАТО, более того, по его данным, жители страны выступают против вступления в западный военный блок.

Что касается Грузии, то эксперты еще раньше предупреждали ее об опасности объединения с Украиной в некие альянсы, поскольку негативная репутация Киева бросает тень и на Тбилиси. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость244140
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На Горловском направлении боевики 8 батальона 10 огшбр под командованием комбрига КОТЛИКА с позиций в районе н.п. НОВГОРОДСКОЕ обстреляли из минометов калибром 82 мм район н.п. ГОРЛОВКА пос. «ш-ты им. Гагарина», выпустив ДВАДЦАТЬ мин.
Гость252001
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Гость253770
Конечно, НАТО только для Членов, а Укропия и Грызия ... с противоположной стороны.
Саси у захарова щакал подли
Гость254108
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МАШКА.КИЕВ ПОСЛАЛ ТЕБЯ НА <цензура>....!!!
Гость253770
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Конечно, НАТО только для Членов, а Укропия и Грызия ... с противоположной стороны.
Гость250863
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Любитель пива
Вечно бухая страшилка Манька Захарова опять что-то крякнула.
Не пей свое "пиво", ты в идиота превратился, тебя пора лоботомировать
Любитель пива
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Вечно бухая страшилка Манька Захарова опять что-то крякнула.
Хоспади Б-же ! Крысы бегут с Титаника
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Гость248311
Хоспади Б-же ! чуть не обкакался со страха когда эту марамойку увидел
Украина ,где постоянно свергают ,выбирают новых и жизнь становится всё "лучше"и "лучше"! Украина на первом месте по уровню бегства населения из страны ,нищете ,бандитизму ,смертности населения. Ещё немного ,еще чуть чуть! Верной дорогой идут громадяне.
не запивайте кокаин настойкой боярышника.
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Гость248311
никогда, слышите - никогда не запивайте кокаин настойкой боярышника.
будете выглядеть как машка-марамойка
По Украине <цензура> "В Украине от некачественного алкоголя ежегодно умирают 10 тысяч человек, - "Укрводка"­­")"В конце 2020 года МВФ в своем техническом отчете зафиксировал теневой оборот крепкого алкоголя в Украине на уровне 50%."Теневой рынок – это производство продукта без необходимой лицензии и уплаты налогов"Половина водки на Украине в 2020 году - паленая!
пущай идеть ....у....й
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Гость253070
машка-алкоголичка пущай идеть <цензура>....у....й
Звонит Порошенко Путину: - Владимир Владимирович, такое дело,очень прошу. Крым признаём российским. Возвращаем долг до копеечки. Донецкую и Луганскую области можете включать в состав России. Только ОДНО УСЛОВИЕ!!! Путин, всё больше удивляясь: - Какое, Петр Алексеевич? Порошенко: - ЗАБЕРИТЕ ОБРАТНО САВЧЕНКО, запихните снова в тюрьму, и НИКОГДА не выпускайте! Я вам ещё и Харьков подарю!!!
Гость253444
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Гость248311
Хоспади Б-же ! чуть не обкакался со страха когда эту марамойку увидел
каклы!!!вы давно обкаканные!!!
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