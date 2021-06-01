Зеленский испугался флеш-рояля в руках Путина по "Северному потоку-2"

Зеленский испугался флеш-рояля в руках Путина по "Северному потоку-2"
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
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Москва использует балтийскую трубу для решения вопроса Донбасса

После ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" Россия сделает все, чтобы остановить транзит газа через украинскую территорию. Москва не станет заключать с Киевом новый контракт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого размещен на сайте главы государства.

Лидер Незалежной назвал "СП-2" для Москвы "козырной ставкой".

"Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", – сказал Владимир Александрович.

По его мнению, Россия будет использовать тему газопровода как рычаг воздействия на ситуацию в Донбассе, особенно с учетом того, что в регионе сейчас идет выдача паспортов РФ – около 300 тыс уже на руках жителей ДНР и ЛНР.

Пан Зеленский в очередной раз объявил газопровод угрозой для энергетической безопасности Незалежной и всей Европы.

"Россия точно нас отключит. <...> Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", – убежден президент.

"Северный поток – 2" является не экономическим, а политическим оружием Москвы, причем "очень мощным", подытожил глава соборной.

Напомним, Россия и Украина подписали соглашение по транзиту голубого топлива сроком на пять лет в конце декабря 2019 года. Общий объем транспортировки сырья в Европу составит 225 млрд куб. м – 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Договор заключен на условиях "качай или плати". При недопоставках газа "Газпром" все равно обязан оплачивать оговоренный объем.

Ранее в апреле стало известно, что отечественный монополист активно стал закачивать топливо в Европу из-за повышенного спроса.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Хохлы -дегенераты
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Зе-лупа на рояле слабал, а теперь в покер решил сыграть? В каком свинарнике этих презиков-полупокеров выращивают?
Гость254411
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как помнится в Украине с газовой трубой еще Ющенко начинал бороться в году так 2008, называя ее не иначе как "проклятием" так чего сейчас начинаю выть, когда почти "победили" и скоро освободятся от нее?
Гость254243
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У Крохи Зе вырос какой-то фреш рояль. Классический рояль он уже задолбал.
Леха из МОсквы
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Однако ни что не мешает верхушку хохлоклоунов иметь личные контракты с фирмами из страны агресора.
Россия плохая страна но деньги не пахнут когда совести нет. Населению заливать авно в уши и тутже иметь дело с Россией. Фабрики одного, юморестические программы другого продаются российским потребителям без зазора совести.
Как так?
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость244140
По его словам, Киев умудрился поссориться со всеми соседними государствами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри страны.
«Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали.
Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями», — обратил внимание Рабинович. Колония США и Израиля.
УРина, вообще, превратилась в объект иронии. Клянчить у других стран подачки в обмен за тявканье на РФ и делать борьбу с чужим газопроводом (СП-2) национальной идеей...., такого ДНА в истории поискать надо.
Гость244140
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Украинский президент внес в Верховную раду законопроект о штурмовых отрядах. Идеология штурмовых отрядов, как им и положено, будет нацизм. Её будет формировать «Национальный корпус».Создание Зеленским своих штурмовых батальонов свидетельствует о том, что он прекрасно понимает, что ждет Украину. Киевский режим готовится к гражданской войне не только в Донбассе, но и на всей территории Украины.
Гость244140
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По его словам, Киев умудрился поссориться со всеми соседними государствами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри страны.
«Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали.
Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями», — обратил внимание Рабинович. Колония США и Израиля.
Гость244140
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Кругом одна ЗРАДА! Италия отменила украинский водительские права.
Гость254038
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Всё это напоминает ДУРДОМ Ромашка .
Гость250863
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кроме пшеков и хохлов я даже не берусь назвать страну, которая усердно гадит России и еще и жалуется на нее
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