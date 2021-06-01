Бацька объявил, что у него и у белорусов в отношении полуострова теперь "взятки гладки"

Минск и Москва проработают вопрос о прямых авиарейсах из Белоруссии в Крым. Об этом сегодня заявил президент Республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с РФ. Видеовыступления главы государства представил телеграм-канал "Пул Первого".



Бацька, который в прошедшие выходные отдыхал в Сочи в гостях у российского коллеги Владимира Путина, напомнил, что власти Незалежной закрыли для белорусов свое воздушное пространство после инцидента с самолетом ирландской компании Ryanair, на борту которого из Афин в Вильнюс летел националист Роман Протасевич.

Между тем, заметил глава государства, в крымском Мисхоре находится принадлежащий Республике санаторий, в который ездили отдыхать граждане страны. Однако ситуация с 2014 г. несколько усложнилась.



"Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", – указал Лукашенко.



По его словам, Минск и Москва изучают вопрос перелетов на российский полуостров. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

"Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо – ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", – подчеркнул лидер нации.

Александру Григорьевичу пришлось прокомментировать реплику представительницы СМИ о том, что до сих пор фундаментом белорусско-российских отношений была экономика, однако вопрос организации авиарейсов в Крым имеет, в том числе, и некоторый политический подтекст. По словам бацьки, экономика и остается наиважнейшим вопросом.

Возвращаясь к истории перелетов на полуостров после "революции гидности" Лукашенко рассказал, как в свое время Петр Порошенко, будучи президентом соборной, просил белорусского коллегу, чтобы жители Республики посещали Крым исключительно через территорию Украины. И вот сегодня он хотел бы задать вопрос нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как белорусам полететь на полуостров.



"Только через Россию. Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов", – резюмировал Лукашенко.

Добавим, киевский режим пошел на поводу у старших европейских товарищей из-за экстренной посадки 23 мая в аэропорту Минска самолета Ryanair после сообщений о минировании и закрыл небо Незалежной для белорусских авиакомпаний. Тогда с борта лайнера были сняты и задержаны оппозиционер Протасевич и его подруга россиянка с ВНЖ в Белоруссии Софья Сапега. Их обоих подозревают в разных правонарушениях в отношении Республики.

