Зеленский развязал Лукашенко руки по поводу Крыма

Зеленский развязал Лукашенко руки по поводу Крыма
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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Бацька объявил, что у него и у белорусов в отношении полуострова теперь "взятки гладки"

Минск и Москва проработают вопрос о прямых авиарейсах из Белоруссии в Крым. Об этом сегодня заявил президент Республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с РФ. Видеовыступления главы государства представил телеграм-канал "Пул Первого".

Бацька, который в прошедшие выходные отдыхал в Сочи в гостях у российского коллеги Владимира Путина, напомнил, что власти Незалежной закрыли для белорусов свое воздушное пространство после инцидента с самолетом ирландской компании Ryanair, на борту которого из Афин в Вильнюс летел националист Роман Протасевич.

Между тем, заметил глава государства, в крымском Мисхоре находится принадлежащий Республике санаторий, в который ездили отдыхать граждане страны. Однако ситуация с 2014 г. несколько усложнилась.

"Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", – указал Лукашенко.

По его словам, Минск и Москва изучают вопрос перелетов на российский полуостров. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

"Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо – ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", – подчеркнул лидер нации.

Александру Григорьевичу пришлось прокомментировать реплику представительницы СМИ о том, что до сих пор фундаментом белорусско-российских отношений была экономика, однако вопрос организации авиарейсов в Крым имеет, в том числе, и некоторый политический подтекст. По словам бацьки, экономика и остается наиважнейшим вопросом.


Возвращаясь к истории перелетов на полуостров после "революции гидности" Лукашенко рассказал, как в свое время Петр Порошенко, будучи президентом соборной, просил белорусского коллегу, чтобы жители Республики посещали Крым исключительно через территорию Украины. И вот сегодня он хотел бы задать вопрос нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как белорусам полететь на полуостров.

"Только через Россию. Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов", – резюмировал Лукашенко.

Добавим, киевский режим пошел на поводу у старших европейских товарищей из-за экстренной посадки 23 мая в аэропорту Минска самолета Ryanair после сообщений о минировании и закрыл небо Незалежной для белорусских авиакомпаний. Тогда с борта лайнера были сняты и задержаны оппозиционер Протасевич и его подруга россиянка с ВНЖ в Белоруссии Софья Сапега. Их обоих подозревают в разных правонарушениях в отношении Республики.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Анатоль
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Через семь лет ? Что же должно случиться, что бы Белоруссия воссоединилась с Россией ?
Гость.
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Лидер нации???
Гость251099
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ЛУКОШЕНКО РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРИЗНАЕТ КРЫМ РОССИЙСКИМ - ХОТЯ ЭТО И НИ К ЧЕМУ - ХВАТАЕТ ЧТО РОССИЯ ПРИЗНАЛА А ЭТО ГЛАВНОЕ ---- НИ ОДНА СТРАНА В МИРЕ НЕ ПОПРЕТ НА РОССИ И ЗА КРЫМА - <цензура> ЗНАЕТ ЧТО ОТВЕТКА БУДЕТ СМЕРТЕЛЬНОЙ
дончанин
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какой он <цензура> Бацька ?<цензура> который потерял берега!!!Надеюсь закончит как каддафи!!!
Гость253923
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Гость253685
А чего же Аэрофлот боится летать в Крым и Сбербанка в Крыму нет, да и остальных ведущих российских компаний?! Страшно? Так ведь"санкции такие нестрашные и, даже полезные!"? Вам же "хоть камни с неба!"?! Нет? Так вот сидите, пуйлоВАТАя нечисть и не <цензура>@дите! Ничтожества, возомнившие себя непойми чем!
че ты чешешь что нет!у меня друзья живут в Крыму и мы общаемся,в разы лучше стало
Гость253685
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А чего же Аэрофлот боится летать в Крым и Сбербанка в Крыму нет, да и остальных ведущих российских компаний?! Страшно? Так ведь"санкции такие нестрашные и, даже полезные!"? Вам же "хоть камни с неба!"?! Нет? Так вот сидите, пуйлоВАТАя нечисть и не <цензура>@дите! Ничтожества, возомнившие себя непойми чем!
Гость247673
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Мне очень нравится Лукашенко Он разводит Путина и других как лохов
Гость240630
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Скользкий как глиста, сегодня одно скажет, завтра уж другое, а послезавтра сделает третье.
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