Путин оценил отказ США от санкций против "Северного потока-2"

Путин оценил отказ США от санкций против "Северного потока-2"
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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У киевского режима еще остается шанс на сохранение транзитного маршрута российского газа

Президент РФ Владимир Путин приветствовал решение властей США отказаться от санкций в отношении "Северного потока-2", также он не исключил действие соглашения по транзиту газа через Украину, если к этому будут экономические предпосылки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту Путину известно об этих заявлениях (об отмене рестрикций) из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", – цитирует "Интерфакс" голос Кремля.

Кроме того, он напомнил, что сейчас действует договор между Москвой и Киевом по транспортировке российского голубого топлива в Европу, и он "останется в силе" на весь своей срок. Но даже после его завершения "Россия не намерена отказываться от украинского транзита", заметил Песков.

Президент РФ считает, что в будущем поставки объемов газа потребителям Старого Света лишь увеличатся, поэтому и ГТС Незалежной может быть востребована, заявил пресс-секретарь.

"Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка", – подчеркнул Песков.

Москва обращает внимание на то, что будучи собственниками газотранспортной системы, украинское государство обязано "обеспечивать нормальное техническое состояние" своей ГТС, резюмировал он.

В мае стало известно, что американский президент Джо Байденотказался вводить санкции против оператора балтийского проекта Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига с учетом национальных интересов США. Сам хозяин Белого дома заявил, что рестрикции в отношении "СП-2" были бы "контрпродуктивными" для отношений Штатов с Европой. По его словам, строительство газопровода все равно продолжится, поскольку он и "так почти полностью завершен".

Добавим, что санкции Вашингтон все-таки ввел, только наложил их в адрес российских судов и предприятий.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что "Северный поток-2" является в руках Кремля "флеш-роялем", который Москва будет использовать против Киева, чтобы давить на него в вопросе урегулирования ситуации с Донбассом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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гость
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Мишка бандеропетушара тебе пора в курятник тебя пендосы ждут, топтать будут, заnизделся ты тут, тупой урод, а все важное дело встало.
Гость249299
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Мишка
А какой шанс у кацапопетеков? Дальше разбазаривать ресурсы, строить, практически, за свой счёт газопроводы, не имея права на полное управление ними? Повышать пенсионный возраст? И т.д. ты этому рад?
А салоедам, как мы видим, обидно что русские будут разбазаривать природные богатства уже без них.
Мишка
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гость
наши деньги как хотим так и тратим! твоя то какая забота?
Это ваше право. Как хотите так и тратьте! Это взгляд со стороны.
гость
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Мишка
А какой шанс у кацапопетеков? Дальше разбазаривать ресурсы, строить, практически, за свой счёт газопроводы, не имея права на полное управление ними? Повышать пенсионный возраст? И т.д. ты этому рад?
наши деньги как хотим так и тратим! твоя то какая забота?
Мишка
Пожаловаться Ответить
А какой шанс у кацапопетеков? Дальше разбазаривать ресурсы, строить, практически, за свой счёт газопроводы, не имея права на полное управление ними? Повышать пенсионный возраст? И т.д. ты этому рад?
гость
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Нет у бандерлогов ни какого шанса, он уже просто ржёт над дебилами. Так игрушки, всё там уже давно решили.
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