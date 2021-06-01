В списке окажутся более десяти должностных лиц Минска, утверждает источник

Брюссель готовит санкционный пакет в отношении "Белавиа" и порядка десяти должностных лиц из профильных белорусских ведомств. Как объяснили дипломаты Европейского союза, знакомые с ситуацией, пока что решение является предварительным.

В санкционный пакет также входит заморозка активов и запрет на въезд в государства Европейского союза, которые таким образом протестуют против властей Белоруссии, устроивших, по их мнению, вынужденную посадку пассажирского лайнера Ryanair в минском аэропорту 23 мая, с рейса которого сняли оппозиционера Романа Протасевича с россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно позиции правительств некоторых европейских стран, Минск осуществил "государственное пиратство". Запад же намерен в ответ ударить по центральным секторам белорусской экономики – в перечень обсуждаемых мер вошли энергоресурсы, белорусский экспорт, облигации и калийные удобрения.

По словам европейских дипломатов, ожидаемая встреча министров иностранных дел европейских стран должна состояться 21 июня. Предлагаемые персональные санкции станут лишь "промежуточным ответом", после которого последует главные контрмеры.

"Все государства ЕС согласны с таким подходом. Это будет четким сигналом для Лукашенко, что его действия опасны и неприемлемы", – приводит агентство Reuters заявление источника.



Как отмечает источник, европейские послы могут уже 5 июня вынести предварительное одобрение на запрет на рейсы и пролеты над ЕС для белорусского авиаперевозчика.

Ранее страны ЕС устроили закрытый саммит, обсудив опасность дальнейшей интеграции РФ и Белоруссии.