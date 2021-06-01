Лидер Незалежной констатировал коллапс в Европе по ситуации с Донбассом и испугался отмены антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал оформить с США и Евросоюзом соглашение о военных гарантиях безопасности страны до вступления в НАТО. Об этом лидер нации поведал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Пан Зеленский придумал для западных партнеров "план Б" по Незалежной, который должен помочь киевскому режиму остановить войну в Донбассе и обеспечить энергобезопасность соборной. Данный прожект, полагает Владимир Александрович, необходим именно до вступления страны в Североатлантический блок. Инициатива позволит сохранить жизни гражданского населения и военнослужащих, которые ежемесячно погибают в зоне разграничения сторон конфликта.

Глава государства подчеркнул, что соглашение не является альтернативой "нормандской четверке", поскольку станет более глобальным. Он назвал решение этой проблемы вопросом "диалога с большими политическими игроками".

"Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа... Мы должны получить все гарантии, чтобы в будущем, через два-три года, снова не оказаться в сложной ситуации, когда Европа снимет санкции с России", – заявил Зеленский.

Также он пожаловался на то, что Германия не оказывала Незалежной военной помощи и пожелал получить от Берлина автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое чего другое. По его словам, он "очень обеспокоен" угрожающими жестами со стороны России.

Позже сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас ответил на аппетиты пана Зеленского, указав тому, что "конфликт можно решить только политическим путем". Немецкий министр раскритиковал поставки оружия в зону военного противостояния и отметил, что это недопустимо, передает РИА "Новости".

Ранее Владимир Александрович объявил "Северный поток-2" мощным оружием в руках Москвы и спрогнозировал остановку транзита российского газа через ГТСУ после того, как будет запущен балтийский газопровод. Он предполагает, что Кремль, держа в руках такой хороший "флеш-рояль", попробует решить вопрос Донбасса на своих условиях.

