Зеленский собрался получить от США гарантии безопасности Украине вне НАТО

Зеленский собрался получить от США гарантии безопасности Украине вне НАТО
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
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Лидер Незалежной констатировал коллапс в Европе по ситуации с Донбассом и испугался отмены антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал оформить с США и Евросоюзом соглашение о военных гарантиях безопасности страны до вступления в НАТО. Об этом лидер нации поведал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Пан Зеленский придумал для западных партнеров "план Б" по Незалежной, который должен помочь киевскому режиму остановить войну в Донбассе и обеспечить энергобезопасность соборной. Данный прожект, полагает Владимир Александрович, необходим именно до вступления страны в Североатлантический блок. Инициатива позволит сохранить жизни гражданского населения и военнослужащих, которые ежемесячно погибают в зоне разграничения сторон конфликта.

Глава государства подчеркнул, что соглашение не является альтернативой "нормандской четверке", поскольку станет более глобальным. Он назвал решение этой проблемы вопросом "диалога с большими политическими игроками".

"Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа... Мы должны получить все гарантии, чтобы в будущем, через два-три года, снова не оказаться в сложной ситуации, когда Европа снимет санкции с России", – заявил Зеленский.

Также он пожаловался на то, что Германия не оказывала Незалежной военной помощи и пожелал получить от Берлина автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое чего другое. По его словам, он "очень обеспокоен" угрожающими жестами со стороны России.

Позже сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас ответил на аппетиты пана Зеленского, указав тому, что "конфликт можно решить только политическим путем". Немецкий министр раскритиковал поставки оружия в зону военного противостояния и отметил, что это недопустимо, передает РИА "Новости".

Ранее Владимир Александрович объявил "Северный поток-2" мощным оружием в руках Москвы и спрогнозировал остановку транзита российского газа через ГТСУ после того, как будет запущен балтийский газопровод. Он предполагает, что Кремль, держа в руках такой хороший "флеш-рояль", попробует решить вопрос Донбасса на своих условиях.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость248226
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болт на плечо - вот тебе гарантии ))
Гость244140
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Авианосец Queen Elizabeth во время похода в Средиземное море потерял палубный истребитель F-35 он уже на базе в Сирии.
гость
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Это зеля те дорого встанет да и здоровья не станет, дивизию черножёпых рейнджеров через тебя пропустят :-)Ужос,ужос! Хотя, ты привык уже.
Гость244140
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила темы, которые президент США Джо Байден намерен обсудить на встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным. «Во-первых, можете ли вы подтвердить, что требование выкупа поступило от REvil на JBS? (имеется ввиду хакерская атака на производителей мяса) Я знаю, что это преступная организация, вероятно, базирующаяся в России. И был ли уплачен выкуп?» Также их агрессивные действия на Украине, а также — это области, в которых может быть возможность работать вместе, включая ядерный потенциал и безопасность», — ответила Псаки
Гость244140
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NSA организовала атаку, а валят на Россию. Без NSA ни один хакер даже блтзко не подступен к сетям США. Там работает программа TEMPEST, она закрывает США от кибератак на 200%.
Гг
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Гость250133
А я горжусь нашим президентом: он молод, оригинален, постоянно выступает с новыми инициативами, пользуется уважением в ООН и ЕС, его любят народы Украины и США. Немецкие граждане предлагают избрать его почетным членом бундестага. Так что, завидуйте на здоровье!
Вашего призедента любят все кому не лень, в любых позах и круглосуточно, С этим не поспроишь.
Гг
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Проститутка хочет официально получить пожизненное содержание хозяина и получить команду личных телохранителей за его же счет, при этом продолжая активно заниматься проституцией!!
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Гость250133
А я горжусь нашим президентом: он молод, оригинален, постоянно выступает с новыми инициативами, пользуется уважением в ООН и ЕС, его любят народы Украины и США. Немецкие граждане предлагают избрать его почетным членом бундестага. Так что, завидуйте на здоровье!
Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть, жадоба
Стукачество, подхалимаж укропа
Халява и душа холопа
Гость254840
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Гость250133
А я горжусь нашим президентом: он молод, оригинален, постоянно выступает с новыми инициативами, пользуется уважением в ООН и ЕС, его любят народы Украины и США. Немецкие граждане предлагают избрать его почетным членом бундестага. Так что, завидуйте на здоровье!
Палата в психушке освободилась?
Гость250133
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А я горжусь нашим президентом: он молод, оригинален, постоянно выступает с новыми инициативами, пользуется уважением в ООН и ЕС, его любят народы Украины и США. Немецкие граждане предлагают избрать его почетным членом бундестага. Так что, завидуйте на здоровье!
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