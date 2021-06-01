В Крыму припомнили Байдену блокаду после слов о правах человека

В Крыму припомнили Байдену блокаду после слов о правах человека
Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
От американского лидера ожидают последовательности в заявлениях

Глава Соединенных Штатов Джо Байден обязан должным образом отреагировать на массовые нарушения прав человека в Крыму, население которого пострадало от санкционных мер и блокады со стороны Украины и Запада. Соответствующее заявление сделал постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее президент США сообщил, что намерен затронуть тему о правах человека в России на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. Глава американского государства заявил, что не намерен оставаться в стороне и позволять кому-либо нарушать эти нормы.

Мурадов выразил надежду, комментируя слова президента США, что Байден сможет проявить принципиальность по вопросу прав человека в Крыму, жители которого пострадали от ограничений со стороны западных государств и Украины, блокировавшей доступ к воде и иным природным ресурсам. Также постпред напомнил, что свободу передвижения и распространения информации на полуострове пытаются ограничить извне.

Так, Мурадов отметил, что незаконные действия Запада и Украины не соответствуют Уставу ООН и Всемирной декларации о правах человека, а также иным международным документам. Обращения крымчан по этому поводу были проигнорированы, передает РИА "Новости".

"Может быть, Джо Байден услышит, что и жизни крымчан имеют значение?" – задался вопросом политик.

Ранее заместитель официального представителя российского МИД Марии Захаровой Илья Тимохов заявил, что Киев не собирается отказываться от идеи наказания жителей Крыма за воссоединение с РФ. Политика украинских властей по этому вопросу может стать причиной гуманитарного коллапса, уверен дипломат.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

гость191919
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Дедушка Байден снова всех удивил. Фотографируясь с военными, он встал на одно колено. Кто-нибудь шепните дедушке на ухо, на колени вставать это перед братками из BLM, а с военными просто фоткаться надо
Гость248334
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Все верно, пиндосню надо посылать на фиг, не ее это дело, пусть со своими черными разбираются. Все что происходит на территории России Запад не касается, привычку лезть в чужие внутренние дела пора обрубать Западу.
Гость252698
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Гость253685
Потрясающая наглость (или глупость!)! Это как бы Гитлер, оккупировав Украину или Белорусь сокрушался, что Сталин ему не помогает кормить население, отавшееся на оккупированной территории!
Войну объявили? Нет? Тогда <цензура>####й ....в Польшу. Клубнику собирать.
Гость250863
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Гость253685
Маразм пуйлоВАТЫх крепчал!
Согласен, у "ваты" хоть "крепечал", в отличии от укроуродов (тебя и тебе подобных) крепчать уче просто нечему. 2 нитки в кастрюле - одна от виска до виска, на ней глаза держаться, а вторая от мозжечка до дупы, чтобы ты, прямоходящая ошибка оборта, мог припереться сюда и выбленуть очередной понос
Гость241057
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Кривое сравнение. Крым был оккупирован хохлами и был освобождён самим населением Крыма. У хохлов ещё осталось большая часть русских земель, которые они оккупировали при коммунистах. Их тоже придётся вернуть, т.к. вы не в состоянии ими управлять. Развалили и разграбили всё. И это факт
Гость253685
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Маразм пуйлоВАТЫх крепчал!
Гость253685
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Потрясающая наглость (или глупость!)! Это как бы Гитлер, оккупировав Украину или Белорусь сокрушался, что Сталин ему не помогает кормить население, отавшееся на оккупированной территории!
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