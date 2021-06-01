"Путин нас унижает": польские политики пожаловались на Москву из-за самолета

"Путин нас унижает": польские политики пожаловались на Москву из-за самолета
Фото: Leszek Szymański/ Polska Agencja Prasowa/ www.globallookpress.com
В Республике предполагают, что Кремль инцидентами с лайнерами якобы проверяет иммунную систему Евросоюза

Сотрудники правоохранительных органов РФ сняли с варшавского авиарейса бывшего директора "Открытой России" (НПО, признанной нежелательной в России) Андрея Пивоварова для того, чтобы подчеркнуть беспомощность польских служб и дипломатии. Об этом заявил эксглава МИД Польши Гжегож Схетына.

В комментарии порталу Interia.pl политик объявил, что суверенитет страны оказался под угрозой из-за вчерашнего задержания Пивоварова в аэропорту Пулково, когда самолет польской авиакомпании LOT уже собирался взлететь в направлении Варшавы.

Пан Схетына сравнил инциденты с россиянином и белорусским оппозиционным деятелем Романом Протасевичем, который был снят 23 мая с экстренно севшего в Минске самолета ирландской компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, углядев в них нровый след Кремля. А все потому, что при поддержке России власти Белоруссии "могут многое" и "очередная провокация" осталась без последствий, заметил поляк.

Он считает, что Пивоварова можно было задержать еще в петербургском аэропорту, например, во время таможенного досмотра или проверки документов, однако этого не было сделано.

"Его вытащили из самолета, чтобы подчеркнуть беспомощность польских служб, нашей дипломатии. Путин нас унижает", – возопил экс-министр.

По его словам, такие действия РФ угрожают суверенитету Польши, поскольку самолет является собственностью Республики. Кроме того он выразил сожаление, что в европейских делах совсем не слышно голоса Варшавы. По последнему инциденту должна быть реакция МИД страны и Евросоюза, резюмировал пан Схетына.

В свою очередь, зампред комитета Сейма Польши по иностранным делам Аркадиуш Мулярчик уверен, что "русские проверяют иммунную систему не только Польши, но и в целом ЕС".

По его мнению, в ситуации с лайнером LOT и снятием россиянина нет никакой случайности – Россия вдумчиво проводит свою политику. Сначала была Грузия, Украина, потом "эксцессы на Западе" и вот "пришло время для Польши", чего следовало ожидать, подчеркнул депутат.

"Русские пытаются сломать новые преграды международного порядка. Владимир Путин наблюдает за реакцией Запада", – констатировал пан Мулярчик.

Он призвал в качестве адекватного ответа Москве "Польше собраться", в частности, усилить армию, т.к. только такой язык "по-настоящему понимают русские". Ну и конечно, сотрудничать с НАТО и ЕС, подытожил парламентарий.

По информации Следственного комитета России, Пивоваров задержан в рамках уголовного дела об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ. Следователи подозревают, что оппозиционер пытался скрыться за рубеж.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость250863
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Ну сейчас Николаевский судостроительный перешел на производство кастрюль, вот и готовая ниша для сбыта "продукции" - пшеки, а еще бонусом выдавать брошурку с майданутыми кричалками
Гость248334
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Гость252698
Во всём мире на пенсию сверх базового минимума зарабатывают самостоятельно. И только совкам почему то должны её дать просто за красивые глазки.
А нам плевать на весь мир, мы в России живем и правила у нас другие, а весь мир может хоть гланды через задний проход удалять - нам по фигу.
Гость246481
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<цензура> так и надо задерживать! Приготовился спать - его хвать!
Гость248913
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Молодец
Путин за вами наблюдает, пшеки!
В микроскоп, а иначе пшеков и не видно.
Гость.
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Кастрюли не забудьте на голову (не на жёппу) натянуть тупые пендочленососы. Что какелы что эти дебилы, все одинаково.
Гость253908
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Правильно сказано, подстилку унизить нельзя, она и так самая нижняя.
Настоящий ОДЕССИТ
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Пшеки зашипели...умора)
гость
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Гость252698 школоло тупое, пошел на huy.
гость
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Ваш адекватный ответ будет заключаться в том что вы мощно навалите себе в штаны и побежите так к пендосам в ужасе крича русские идут, все.
Гость253879
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На польский - глядят, как в афишу коза.
На польский - выпяливают глаза в тугой
полицейской слоновости -
откуда, мол, и что это за
географические новости?
В.В.Маяковский
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