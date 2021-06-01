В Белом доме понадеялись разгадать планы Кремля после встречи Байдена с Путиным

В Белом доме понадеялись разгадать планы Кремля после встречи Байдена с Путиным
Фото: US Joint Staff/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
В администрации американского лидера высказались о своих ожиданиях

Вашингтон надеется разобраться в намерениях российской стороны. По этой причине Соединенные Штаты рассчитывают на встречу лидеров двух государств, о чем заявила накануне официальный представитель администрации президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер.

Она уточнила, что для американской стороны ожидаемая встреча двух президентов станет для Штатов возможностью понять и оценить планы и намерения Кремля, передает телеканал НТВ.

Жан-Пьер также ответила на вопрос о том, как повлияет недавняя новость о хакерской атаке против крупнейшего мясного производителя JBS, которая, по мнению США, могла быть совершена с территории РФ.

Так, представитель администрации Байдена сообщила, что Белый дом находится в контакте с Москвой вокруг ситуации с атакой на филиалы JBS в Северной Америке и Австралии. Жан-Пьер уведомила, что компания сообщила о поступлении вредоносной программы от преступной организации, которая, "вероятно, находится в России".

Американская госслужащая также добавила, что Вашингтон в ходе переговоров с РФ дал понять об отказе ответственных стран от предоставления убежищ для тех, кто занимается вымогательством средств в Сети, передает Life.ru.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не строит иллюзий вокруг предстоящей встречи лидеров РФ и США в Женеве. Министр отметил, что Москва реально оценивает возможные итоги мероприятия, которое состоится в июне.

Егор МАЛКОВ

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Гость250863
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Гость248334
Не о чем нам с пиндосией разговаривать, все больше и больше видно какие непроходимые дебилы там сидят с мозгами в которых две извилины и те не пересекаются.
Ум пендосни измеряется состоянием кошелька, если все плохо, то начинаются подобные завывания, а как показывает практика последних лет - все очень плохо
Гость248334
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Не о чем нам с пиндосией разговаривать, все больше и больше видно какие непроходимые дебилы там сидят с мозгами в которых две извилины и те не пересекаются.
гость
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Шаман бандер, ты сайт перепутал, тебе к гомосекам надо, там тебя vyebut, петуха драного. <цензура> туда pizduy, чертилло.
Гость253137
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"Дать карлику досидеть до смерти, не обвиняя в убийствах и репрессиях оппонентов.... "
Ты РФ с украиной или США не перепутал ? Где это в РФ убийства и репрессии ? Ах навальный... так он по уголовной статье присел. А за антигосударственную и подрывную деятельность еще целый выводок подобных деятелей закрыть бы не помешало. Кстати, в штатах они бы давно уже присели... и за гораздо меньшее, чем натворили в РФ.
И это ... на досуге определение слова "хунта" найди в википедии. Ты в каком классе учишmся то ...?
Молодец
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Шаман
Вот вам планы кремля: Дать карлику досидеть до смерти, не обвиняя в убийствах и репрессиях оппонентов. Не требовать прекратить судебный произвол. В ответ кремль будет готов платить хохло-бендеровцам, прибалтам, ЕС и всем "партнерам".
США не станут ничего обещать и будут тыкать московскую хунту - психологически, постепенно доведут основных лиц до белочки и будут наслаждаться хаосом в "элите" РФ
Чтото ваш зеля не выше путина,а ты почему то его карликом не называешь ))) Двойные стандарты, <цензура> ле...
Гость241057
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Шаман
Вот вам планы кремля: Дать карлику досидеть до смерти, не обвиняя в убийствах и репрессиях оппонентов. Не требовать прекратить судебный произвол. В ответ кремль будет готов платить хохло-бендеровцам, прибалтам, ЕС и всем "партнерам".
США не станут ничего обещать и будут тыкать московскую хунту - психологически, постепенно доведут основных лиц до белочки и будут наслаждаться хаосом в "элите" РФ
Дебил. Жажда власти тебя гложит. Не суди по себе. Вашему бы пиндоскому лидеру досидеть хотя-бы до конца президентского срока живым. Или в принципе досидеть.
Гость250863
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Шаман
Вот вам планы кремля: Дать карлику досидеть до смерти, не обвиняя в убийствах и репрессиях оппонентов. Не требовать прекратить судебный произвол. В ответ кремль будет готов платить хохло-бендеровцам, прибалтам, ЕС и всем "партнерам".
США не станут ничего обещать и будут тыкать московскую хунту - психологически, постепенно доведут основных лиц до белочки и будут наслаждаться хаосом в "элите" РФ
Прям осведомленный до усрачки, молодец! Теперь на кукан к хозяину и спать
Шаман
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Вот вам планы кремля: Дать карлику досидеть до смерти, не обвиняя в убийствах и репрессиях оппонентов. Не требовать прекратить судебный произвол. В ответ кремль будет готов платить хохло-бендеровцам, прибалтам, ЕС и всем "партнерам".
США не станут ничего обещать и будут тыкать московскую хунту - психологически, постепенно доведут основных лиц до белочки и будут наслаждаться хаосом в "элите" РФ
Гость250863
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"вероятно, находится в России" - ниче не меняется
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