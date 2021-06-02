На Украине назвали условие, при котором Лукашенко станет "рабом Путина"

На Украине назвали условие, при котором Лукашенко станет "рабом Путина"
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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Своими соображениями поделился бывший министр иностранных дел

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин увидел тайный смысл в обсуждении президентами РФ и Белоруссии авиарейсов в Крым. Напомним, ранее Александр Лукашенко сообщил, что намерен вместе с Владимиром Путиным подумать над вопросом транспортного сообщения между РБ и российским полуостровом.

Разговоры лидеров двух стран о Крыме не понравились бывшему украинскому министру. Климкин высказался в своем Фейсбуке. По его словам, обсуждение авиарейсов на полуостров – не случайно. Вероятное признание Лукашенко Крыма украинец расценил как двойную угрозу – и Незалежной, и Западу, назвав Батьку диктатором. Также Климкин заявил, что если белорусский президент все же решится и признает полуостров российским, "он станет рабом Путина", передает "Общественная служба новостей".

Бывший глава украинского МИД добавил, что необходимо готовиться к поглощению Белоруссии Россией, отмечает "Свободная пресса".

Напомним, встреча Путина и Лукашенко в Сочи прошла в конце мая и продлилась два дня. На второй, неофициальный, когда президенты катались на катере, Батька взял с собой сына Николая. О чем свидетельствует такое поведение, объяснил эксперт.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость244140
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Нардеп Александр Дубинский комментирует закон об олигархах, текст которого уже опубликован на сайте Верховной Рады. Дубинский говорит, что в названии законопроекта больше смысла, чем в содержании, и сравнивает его положения с преследованием евреев в нацистской Германии.
гость
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Со¢<цензура> бидоновские че то пытаются мямлить сквозь члены в пасти? Щаз с черного входа еще в них войдут и тогда вообще запоют: щеня вмерла.
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть, жадоба
Стукачество, подхалимаж укропа
Халява и душа холопа
Гость250331
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нам не нужен Лукаш ни в каком качестве и его дети тоже, беларусия должна быть в России и российской и дачи свои и резиденции пусть сдаст государству
Хохлы -дегенераты
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Ну это понятно -только хохлобыдлу известны условия при которых они стали холопами.
игорь
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так в любом обществе пока есть иерархия все рабы и есть)
раб тот кто работает на хозяина и не важно кто последний- начальник или директор или президент
Хохлы -дегенераты
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4 мая 1626 г. индейцы продали голландцам остров Манхэттен за ножи,бусы, одеяла и ром,на сумму в 24 доллара. Эта сделка считалась самой невыгодной в истории вплоть до 11 декабря 2013 года, когда Виктория Нуланд приобрела у туземцев территорию Украины в обмен на пакетик с печеньями
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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гость
Гость248311 анальный раб пендосов у тя в жёппе свербит, чё ты тут ¢ерешь, чмордос бандера.
В The National Interest появилась крайне неприятная для Украины статья. Администрации Байдена предлагается как можно скорее отказаться от отношений с одиозным государством! Это не про Россию, Белоруссию или Китай, это про Украину. В статье объясняется почему: "От власти Зеленского веет авторитаризмом. Демократия в Киеве «притянута за уши». На Украине «празднуют бал» представители ультранационалистических и откровенно фашистских организаций, которых ранее «крышевал» Порошенко, а при Зеленском им стало еще вольготнее. Власть наехала даже на своих бывших союзников (речь о Кличко).
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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гость
Гость248311 анальный раб пендосов у тя в жёппе свербит, чё ты тут ¢ерешь, чмордос бандера.
На оппозицию, которой испугалась в ОП, завели судебное дело." И вывод: Вашингтону не следует относиться к Украине как к союзнику США по стратегическим соображениям. Авторство, кстати, принадлежит известному пишущему редактору The National Interest и аналитику Института Кантона Теду Галену Карпентору.
гость
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Гость248311 анальный раб пендосов у тя в жёппе свербит, чё ты тут ¢ерешь, чмордос бандера.
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