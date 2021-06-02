Глава "Ростеха" раскрыл стратегию США по войне с Россией

Глава "Ростеха" раскрыл стратегию США по войне с Россией
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Если Вашингтон будет двигаться в том же фарватере, беды не миновать

Российско-американские отношения переживают очередной кризис. Вашингтонская администрация делает все, чтобы задавить потенциал нашей страны и приструнить ее. По мнению начальника "Ростеха" Сергея Чемезова, дальнейшее ужесточение рестрикций сродни началу боевых действий.

Американских партнеров явно не устраивает "подъем России с колен", и они всячески пытаются повернуть этот процесс вспять. Усиление санкционного давления на Россию может привести к глобальному конфликту – и США идут по этому пути. Как отметил Чемезов в беседе с корреспондентом "РБК", текущие рестрикции "мягкими нельзя назвать". По сути, сейчас против России ведется экономическая война.

Если ситуация не изменится, будет значительно хуже. Развязывание мирового конфликта сильно ударит не только по России, но и по самим США, а также европейским странам. Готовы ли к полномасштабному противостоянию Европа и Америка – большой вопрос. Как отметил глава Ростеха, горше всего придется европейцам. Их экономика серьезно связана с Россией, поэтому последствия конфликта будут разрушительными, передает РИА ФАН.

При этом Чемезов добавил, что Российская Федерация всеми силами старается нормализовать отношения с западными коллегами и стабилизировать ситуацию в мировом пространстве, пишет URA.RU.

К слову, недавно российский лидер Владимир Путин оценил отказ США от санкций против "Северного потока-2". Президент отметил, что у киевского режима еще остается шанс на сохранение транзитного маршрута российского газа.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

игорь
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Гость244140
Долг США в 28, 378 триллионов уже начал работать. Очень закрытое совещание в Аризоне 27 мая домов правящих миром Барухов, Ротшильдов и Рокфеллеров, констатируют, что США БАНКРОТ!
смешно
а это значит что если ты стал банкротом то с тебя ВСЕ ДОЛГИ списывают и ты можешь давать брать новые))
тем капитализм и парит мозги быдлу народу))
по новому отбирать у рабов новые прибыли))
Гость244140
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Долг США в 28, 378 триллионов уже начал работать. Очень закрытое совещание в Аризоне 27 мая домов правящих миром Барухов, Ротшильдов и Рокфеллеров, констатируют, что США БАНКРОТ!
Гость244140
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тактическое ядерное оружие США находится на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Согласно выводам неправительственных специалистов США, речь идет о примерно 150 бомбах B61. Однако американские эксперты считают, что причина сокращения арсенала заключается не только в этом. Они допускают, что Вашингтон мог заменить некоторые бомбы на меньшее количество их улучшенной версии (B61-12).
Гость244140
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Опоньки - Министерство обороны США просит Конгресс в 2022-м финансовом году выделить на нужды военной разведки $23,3 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Пентагона.
Гость244140
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Шаман
Подождите, США отказалось от санкций против СП-2, а Чемезов голосит про "ужесточение рестрикций", что это за анти-логика?
Не отказались, а перевели в другую сверу!
Гость244140
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«Хотим предупредить»: в США предостерегли страны Ближнего Востока от сотрудничества с Россией и это накануне встречи.
В В Воронцов
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***
Нас сверлить,только бур тупить...
***.
Гость244140
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов считает, что Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада, по сути означавших бы войну.
игорь
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забыл он сказать о том что пока война идет с собственным народом
такие как он отняли у народа пенсии
Гость242773
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Дык целуйся в десна с США.... че перестал то?
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