В Пентагоне прокомментировали скандал с утечкой данных о базах ядерного оружия

В Пентагоне прокомментировали скандал с утечкой данных о базах ядерного оружия
Фото: pixabay.com
Американцы начали расследование инцидента

Специалисты американского Министерства обороны отреагировали на растиражированные прессой публикации про рассекреченные базы ядерного оружия. В Пентагоне отказались признавать достоверность случайно слитых данных.

Напомним, скандал разгорелся на прошлой неделе. Оказалось, что американские военные, которые охраняют ядерные боеголовки своей страны, допустили большую оплошность. Речь идет о вооружении, размещенном на европейской территории. Так вот, нерадивые военнослужащие пытались запомнить места дислокации баз с помощью карточек. К этому вопросу они привлекли общедоступное образовательное приложение, через которое секретные данные вылились в интернет-пространство.

В Пентагоне ответили, следуя американской традиции "ни да, ни нет". Представитель ведомства Джон Кирби объявил, что не может подтвердить данную информацию, но и опровергать ее не будет, пишет РИА "Новости". Он пояснил, что такова политика министерства: там решили вообще никак не комментировать наличие или отсутствие ядерных боеголовок в каком-то определенном месте.

При этом Пентагон пообещал разобраться в случившемся и провести детальное расследование резонансного инцидента. Кирби также подчеркнул, что все вооружение американцев находится "вне опасности".

К слову, недавно на Западе назвали способ уничтожить Россию ядерным ударом из космоса.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость244140
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Долг СШ 28, 378 триллионов уже начал работать. Очень закрытое совещание в Аризоне 27 мая домов правящих миром Барухов, Ротшильдов и Рокфеллеров, констатируют, что США БАНКРОТ!
Гость244140
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США стоят перед проблемой возможного прорыва гигантской денежной массы, эмитированной ФРС в 2019—2021 годах, из виртуального в реальный сектор экономики, что грозит взрывом всей действующей кредитно-финансовой системы из-за разбалансировки цен и быстрого снижения покупательной способности доллара. Попытки администрации Байдена «заделать» эти «пробоины», чтобы не раздувать федеральный бюджет на 2022 год выше нынешних 6 трлн долл., пока не приводят к ощутимым успехам. Даже снятие санкций против Тегерана, включая допуск на мировой рынок иранской нефти в объёме до 2 млн .
Шаман
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Ой да с кем не бывает, то банковские данные утекут, то ядерные координаты, то вообще самолет судного дня обнесут.
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