Эксперты оценили шансы начала ядерной войны между Россией и США

Эксперты оценили шансы начала ядерной войны между Россией и США
Фото: pixabay.com
Мир может столкнуться с глобальным коллапсом

Отношения между двумя главными ядерными державами – Россией и США находятся фактически на дне. Оскорбления и угрозы со стороны Америки довели двухсторонний диалог до точки кипения. Теперь даже малейшее столкновение двух стран может обернуться ядерной войной.

Такого мнения придерживаются некоторые американские эксперты. Специалисты отмечают, что встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом состоится в самое подходящее время. У лидеров двух стран еще есть шанс договориться. Тогда удастся избежать ввержения всего мира в пучину ядерного хаоса.

Журналисты издания The National Interest указывают, что в предполагаемой войне также примет участие Китайская Народная Республика. Так что любой относительно серьезный конфликт Америки с Россией или Китаем грозит обернуться трагедией.

Эксперты отмечают, что российскому и американскому лидерам проще достигнуть новых договоренностей по сдерживанию гонки вооружений – вряд ли кто-то из них желает наступления "ядерной зимы". При этом для решения накопившихся проблем и снижения уровня напряжения необходимо делать серьезные шаги. Малыми мерами тут не обойтись.

К слову, недавно на Западе рассказали о способе, который позволит ликвидировать нашу страну с помощью ядерного удара из космоса.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость254516
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Войны не будет. Спи спокойно.
Ким
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У России тоже есть в космосе то же самое и что.
Совушка
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как разошлись вояки НАТО и Америки.Войны захотели настоящей . Не пробывали они войны то видно как их семьи будут гибнуть как из шикарные дома будут уничтожены а кто выживет тот позавидует мертвым.Эта мечта Америки и лично Байдена.
Разум
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А что мешает то.Америка хочет ядерной войны или в мире мало онкологии и если это случиться то Америки просто не будет. Чего она хочет то эта долбаная Америка.И еще тут один легко разрушить рашку смотри как бы тебе мордашку не разрушили.Сейчас ребята выяснят этого вояку и надерут ему соответственно одно место.Воевать с Россией это подписать себе смертный приговор.Видно зажирели жители Запада нужна разруха болезни и смерть.
Гость248311
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не будет ни какой войны. рашку-засрашку легко разрушить не вставая с дивана.
отключаем валюту им, SWIFT, и блокируем поставки авиа и ПО.
всё - россия развалена.
Шаман
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Зачем ядерная война, если власть РФ можно свалить путем организованной поставки "чувствительной" информации и денежным переводом в пределах лярда долларов? Даже боевых исламских единиц в РФ уже больше чем силовиков.
Гость254158
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А эта допотопная Украина в лице своих нехристей лидеров - должна перестать заниматься подстрекательством к войне.
Николай
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Гость251603
Нет, ядерной войны не будет (пока). Американцы слишком сыто живут и имеют большое подсобное хозяйство в виде зависимых стран, и они не готовы рисковать. Разделяя и властвуя по созданными ими правилами их пугают нестандартные и непредсказуемые ситуации. В место «Боев без правил» они хотят «Бокс» по своим правилам – им так комфортно разделять и властвовать. Ожидаемые переговоры на это нацелены.
Верно подмечено (Гостью 251603) одному надо красоватсья перед нацией как он умееть рулить в этой сложной ситуции (потому что на носу выборы), другому (только что выбранному) тоже выгодно - его нация хоть и критикует его, но вот - все-таки молодец (сукин сын) - решил одну из важнейшей проблемы человечество....
Гость251603
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Нет, ядерной войны не будет (пока). Американцы слишком сыто живут и имеют большое подсобное хозяйство в виде зависимых стран, и они не готовы рисковать. Разделяя и властвуя по созданными ими правилами их пугают нестандартные и непредсказуемые ситуации. В место «Боев без правил» они хотят «Бокс» по своим правилам – им так комфортно разделять и властвовать. Ожидаемые переговоры на это нацелены.
Гость244140
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Гость244140
Сторонники <цензура> превосходства белой расы, а не террористические группировка "Исламское государство" (ИГ) и сеть "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ), представляют собой наибольшую террористическую угрозу для США, заявил во вторник американский президент Джо Байден, выступая в городе Талса (штат Оклахома).
А почему не чёрный фашизм угроза?
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