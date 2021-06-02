"Согласился сквозь зубы": Байдена вынудили встретиться с Путиным – эксперт

"Согласился сквозь зубы": Байдена вынудили встретиться с Путиным – эксперт
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Мировые политические элиты взялись строить новый миропорядок

Глава Белого дома Джо Байден согласился на встречу с российским лидером Владимиром Путиным под давлением. Об этом заявил президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

По его мнению, Байден резко негативно относится как к самой России, так и ее президенту. Однако он человек подневольный, и поскольку некими элитами принято решение об изменении отношения к Москве, главе США приходится ехать на саммит.

"Откуда-то последовал сигнал – и Байден, сжав зубы, соглашается на встречу с президентом России",

приводит "Царьград" слова Ивашова. В качестве доказательства, что отношение к Москве меняется, он привел слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Недавно тот вдруг заявил, что Вашингтон не смотрит на Москву как на врага. Хотя до последнего времени в США делались совершенно противоположные заявления.

В Европе отношение к России также меняется, заметил политолог. По его оценке, это может означать, что некие силы решили поменять тактику и строить инклюзивный капитализм. Поэтому Москву теперь не выгодно ставить на колени или держать в стане противника. Напротив, ее выгоднее использовать в качестве локомотива при создании нового миропорядка. Впрочем, это не означает, что Запад откажется от давления на РФ, но делаться это будет с помощью "мягкой силы".

Переговоры Путина и Байдена намечены на 16 июня. Они пройдут на нейтральной территории – в Женеве. Инициатором встречи считается американский президент, хотя ранее глава Кремля предлагал провести открытый двусторонний разговор, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Сами американцы от саммита ничего хорошего не ждут, они полагают, что их президент не может тягаться с российским лидером. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гаденькие страны исчезнут
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Да для вас и президент поленьев Дуда элита, за то что каклам дал за похлёбку погорбатитъ на себя. Ведь раньше только на кол сажали.. Ну-ну к 2100 с неграми мого быть и сравняетесь.
Гость250429
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гость
Продается гомодрилл бандеровец по кличке "Шаман", дол6ойо6 конченый, делает все, обожает групповой секс от роты до батальона. Цена10центов
это Vip, наверняка есть и бюджетные варианты
гость
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Продается гомодрилл бандеровец по кличке "Шаман", дол6ойо6 конченый, делает все, обожает групповой секс от роты до батальона. Цена10центов
Гость250863
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Гость244204
Путин - мировая за лупа.
Булькнула плесень
Гость244204
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Путин - мировая за лупа.
Гость248226
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Шаман
Мировая элита просто решила провести медосмотр Путина, путем пустой встречи с Байденом. Прогонят кремлевскую овечку через пару сканеров и поймут сколько ей еще "ме"-кать. Нужно ли затевать смену власти кровью или достаточно инъекций неприятной информации для припадка.
кастрюлька не жмет, ущербный?
Шаман
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Мировая элита просто решила провести медосмотр Путина, путем пустой встречи с Байденом. Прогонят кремлевскую овечку через пару сканеров и поймут сколько ей еще "ме"-кать. Нужно ли затевать смену власти кровью или достаточно инъекций неприятной информации для припадка.
Гость 390983
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Гость248311
это кто "мировая политическая элита" ? залуПутин чтоли ?
Чье дитё обо..Sралось ?
Гость252698
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Гость248311
это кто "мировая политическая элита" ? залуПутин чтоли ?
ЗелиОпа.
Гость248311
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это кто "мировая политическая элита" ? залуПутин чтоли ?
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