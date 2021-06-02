Эксперт указал красные линии для Лукашенко в вопросе признания Крыма

Эксперт указал красные линии для Лукашенко в вопросе признания Крыма
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер не допустит политического влияния Москвы внутри Республики

Прямые авиарейсы "Белавиа" из Минска в Крым могут стать фактом признания Белоруссией полуострова российской территорией, но не будут являться шагом к углубленной интеграции с РФ. Президент страны Александр Лукашенко определил для себя красные линии, за которыми возникает угроза потери суверенитета Республики.

Такую точку зрения высказал изданию "Свободная пресса" политобозреватель Кирилл Озимко, комментируя вчерашнее заявление бацьки о начале проработки соответствующими ведомствами РФ и Белоруссии полетов самолетов"Белавиа" в аэропорты Крымского полуострова.

"Сам факт установления Минском прямого авиасообщения с Крымом и осуществление перелетов в обход Украины будет де-факто означать признание полуострова частью России", – считает белорусский политолог.

При этом он отметил, что полное юридическое признание за государством той или иной территории сопровождается оформлением актов или указов. В документах должны содержаться распоряжения госорганам о выстраивании отношений с властями полуострова как с руководством других субъектов РФ, указал эксперт.

"Установление авиасообщения между Белоруссией и Крымом пока не означает углубление двусторонней интеграции. Красную черту, за которой следует угроза существованию Белоруссии как отдельного государства, этим решением никто не переступает", – подчеркнул Озимко.

По его мнению, данное решение серьезно не повлияет на отношения между Минском и Вашингтоном и Брюсселем.

Что касается злополучных красных линий, то Александр Григорьевич не будет совершать те шаги, которые несут угрозу его полной власти в стране. Поэтому Лукашенко воздержится от продажи российскому бизнесу белорусских предприятий, создания в Республике авиабаз ВС России и глубокой интеграции с РФ, пояснил политолог. Бацьке не нужно усиление политического влияния Москвы внутри страны.

"Белоруссии проще солидаризироваться с Россией во внешней политике, признать тот же Крым. Но во внутреннюю политическую кухню белорусская власть никого не пустит", – резюмировал Озимко.

Напомним, накануне во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией Лукашенко рассказал о своем разговоре с президентом Владимиром Путиным по поводу возможности открыть прямые авиарейсы из Минска в Крым из-за того, что киевский режим закрыл для белорусов украинское небо.

По его словам, против Республики была устроена провокация с ирландским самолетом Ryanair, поэтому сейчас он в вопросе перелетов в Крым "абсолютно свободен" и не переживает.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

игорь
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Гость248311
пенсии Игорь это бабло. и их отнимают в счет олигархов.
они не должны страдать !
не страдать прежде ему а остальные пусть работают на него))
Мишка
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Гость244742
Если Лукашенко трус или предатель то он не признает Крым российской территорией.
Так его никто не признаёт российским! А что есть Лукашенко? Ты у беларусов не хочешь поинтересоваться? Или ты по привычке? У тебя никто не спрашивает, так и у них не должны! Не суди по себе, Раб!!!
Гость242163
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гость
Гость248311 гомосятина у тебя очко вместо морды ты двухочковый бандероnиgoр, е6учая каклообезьяна, пошел на huy отсюда.
Злобный подзаборный лох. Сын спившихся люмпен-пролетариев. Они так общаются между собой. По скотски.
Гость253243
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гость
игорь пенсионер-дол6ойоб ты зачем кастрюлю на жёппу натянул? Надо на череп твой пустой, макака овальная, и стучать в знак протеста, дебил мля
Псих сбежал из больнички. Опять с кастрюлей носится.
Гость251492
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Гость244140
То есть, когда Киев придумал посадку самолета с «вагнеровцами» - это не «шокирующий акт», когда крадут гражданина Украины с территории Молдовы - это не «шокирует», когда в 2016 вернули в Киев под угрозой истребителей самолет - шока нет, а тут все прям шокированы и потрясены. Лицемеры.
Киев придумал посадку самолета с вагнеровцами. Тебе клоуном в цирке работать, а не комменты писать. Лукашенко сказал в июле прошлого года, что это Россия хотела его свергнуть. Или ты не веришь Лукашенко?
Гость244742
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Если Лукашенко трус или предатель то он не признает Крым российской территорией.
Гость250863
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Гость248311
я несу правду тебе, засранный рашкованин. работающий на мизерные деньги пригожина
Молодец какой, все собрал, что смог. И пенсии, и Пригожина, и мерзкие рожи. Тебе хозяин не выдает новую методичку чтоли? Че ты все одно и тоже-то несешь, утомил уже и не смешной стал. Давай напряги кастрюлю, выплюни че нить новое!
Гость248311
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гость
Гость248311 гомосятина у тебя очко вместо морды ты двухочковый бандероnиgoр, е6учая каклообезьяна, пошел на huy отсюда.
я несу правду тебе, засранный рашкованин. работающий на мизерные деньги пригожина
гость
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Гость248311 гомосятина у тебя очко вместо морды ты двухочковый бандероnиgoр, е6учая каклообезьяна, пошел на huy отсюда.
Гость248311
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какое же мерзкое рыло, что у лукашеску, что у залупутина.
как вы их терпите ?
ну выродки -уроды же реально, грязь из под ногтей.
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