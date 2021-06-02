Американский генерал призвал Белый дом к разговору с Кремлем с "позиции силы"

Американский генерал призвал Белый дом к разговору с Кремлем с "позиции силы"
Фото: pixabay.com
По мнению военнослужащего, Москва не признает иного подхода

Соединенные Штаты должны заручиться поддержкой Европы для проведения "более реалистичной политики". Такое заявление сделал бывший командующий сухопутными силами США на европейской территории Бен Ходжес, по мнению которого Москва представляет для Запада серьезную угрозу.

Военный эксперт посетовал на нежелание европейских государств воспринимать Кремль в качестве военной угрозы. Как считает отставной генерал-лейтенант, Брюссель этого "не осознает".

Однако Запад не сможет изолировать Россию от глобальных политических процессов – РФ принимает участие во многих делах, имеющих ключевое значение для Штатов, включая Арктику.

"Но нужно говорить с ними с позиции силы. Они будут возмущены таким подходом. Но это – единственное, что заслуживает их уважения", – считает Ходжес.

Аналитик также выразил желание услышать от президента США Джо Байдена планы по взаимодействию с Москвой, включая стратегию в Черном море, Арктике и прибалтийских государствах.

"Он хотя бы мог заявить, что стратегия пока не готова, но администрация работает над этим вопросом и думает над грамотным распределением ресурсов. Потому что сейчас складывается впечатление того, что Вашингтон словно полагает: "Ну вот Россия плохая, однако у нас есть средства для ее сдерживания. Реальная угроза для нас – это Китай". Но мы не можем выбирать для себя угрозу. Что одно, что другое представляет собой угрозу", – высказался Ходжес в интервью National Review.

Ранее глава погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов заявил о стремлении Штатов покуситься на территориальную целостность РФ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

СЛАВЯНО-АРИЙСКИЙ ДАЖЬБОГ
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Гость248311
а второй "Курск" был бы не плох. потопить еще одну русскую подлодку - ммммм :)
248311...ТЫ ЧТО ДВУПОЛЫЙ ГАД !!! ТАК ПОСЛЕ смерти твоего смертного тела СМЕРДА,тебя и так УТОПЯТ В <цензура> СМЕРДЯЩЕЙ ПРЕИСПОДНИ...на Три Дня и Три Ночи БОГА...БИБЛИЮ СВОЮ для РЕПТИЛОИД ОВ изучай
СЛАВЯНО-АРИЙСКИЙ ДАЖЬБОГ
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Гость249914
Проснись ты обоср.....!!!
ДВУПОЛЫЕ,вы знаете кто такой арийский ДАЖДЬБОГ?! ЭТО ТОТ,КТО СЕЕТ ДУШИ (Голограммные МАТРИ ЦЫ) РОДОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РАСЫ НЕ ПЛОТСКИМ СОВОКУПЛЕНИЕМ,А СВЯТЫМ ДУХОМ.А ваши биоло гические недосамцы секс-полигамы могут зачать органическим сперматозоидом лишь биологическую оболоч ку,рожей похожую на папашку.А ЧТОБ ГОРДЫНЯ НЕ ОТРАВЛЯЛА МОЗГ,СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ВЕДИЧЕ СКОГО КОНА,РАЗВИВАЯ СВОЮ ДЕТОРОДНУЮ СИЛУ АЛЬФА-САМЦА И АЛЬФА-САМКИ ДО БОГА РОДА И БОГОРОДИЦЫ,а не гомо-педафильное иудо-жидо-христианство.БЕЗ КОНТАКТНЫЙ ПОДСЕВ ПОЛОВОЗРЕ ЛЫМИ ПОДРОСТКАМИ СЛАВЯН трахающихся гомосексуально,<цензура> идет АВТОМАТОМ
СЛАВЯНО-АРИЙСКИЙ ДАЖЬБОГ
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Гость249914
Проснись ты обоср.....!!!
ЧЕРЕЗ СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫЙ ДЕТОРОДНЫЙ СЕКС ПРОСЫПАЮТСЯ ДЕТИ СВЕТА... ЧЕРЕЗ ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЙ ГИЮР МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК В 3 ГОДИКА-ДЕМОНЫ,переводимые Душами а ИЕРАРХИЮ ГАДОВ,В ЯЙЦЕРОЖДЕНИЕ...ВТОРОЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС,В ЛЕМУРИЙСКУЮ ДИНОЗАВР ОВ И ГАДОВ ЭПОХУ.,НА ПЛАНЕТЫ МОЛОДЫХ СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ!!! СЧАСТЛИВОГО ПУТИ...ЗМЕЕГОЛО ВЫЙ...ПЕРЕЧИТАЙ ШКОЛЬНЫЙ КУРС ПРОГРАММЫ СССР
СЛАВЯНО-АРИЙСКИЙ ДАЖЬБОГ
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Гость249914
Проснись ты обоср.....!!!
ЭТО С ТВОЕЙ РАЗЪЕ...Й <цензура> <цензура> ВЫТЕКАЕТ...ТЫ ВСЕ ПЕРЕПУТАЛ...ПЕРЕПОЛЮСОВАВШИЙ ПОЛ УШАРИЯ МОЗГА ДЬЯВОЛЬСКИМ ИУДЕЙСКИМ ГОМОСЕКСМУАЛЬНЫМ ГИЮРОМ В 3 ГОДИКА...Я САМ ПОС ТРАДАЛ ОТ УГОЛОВНОГО УБЛЮДКА,ПРОНИКШЕГО В МОЙ ДОМ УГОЛОВНЫМ СПОСОБОМ...ОН ПЕРЕПУ ТАЛ,ЧТО ОН НЕ В ЗОНЕ НАХОДИТСЯ,А СРЕДИ МИРНЫХ ЛЮДЕЙ...У ЭТОГО УРОДА ВСЯ СЕМЕЙКА РАКОМ ПОРАЖЕНА...ЗАХОТЕЛ ЗДОРОВУЮ СПЕРМУ НАХОЛЯВУ СКАЧАТЬ...ТАК КТО ПОСЛЕ ЭТОГО ВОР ??? ОБР ЕЗАННЫЕ САДО-МАЗОХИСТЫ И ПЕДОФИЛЫ...ИЛИ ДЕТИ СОЛНЦА,<цензура>,ПОТОМКИ БОГОВ СОЛНЕЧНОЙ СВАРГИ ?!
СЛАВЯНО-АРИЙСКИЙ ДАЖЬБОГ
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Гость249914
Проснись ты обоср.....!!!
БЫЛА СВЯТАЯ РУСЬ ДУХОВНОЙ,ВЕДИЧЕСКОЙ,НЕ ПОСЯГАЯ НИ НА ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ...ВАТИКАНОВСКОЙ ГЕЙ-РОПЕ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ БОГО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СТРОГОСТЬ ВЕДИЗМА...ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЙ ДЬЯВОЛА ОРГАЗМ ПОКАЗАЛСЯ ЯРЧЕ...РАЗОРИЛИ БЕСНОВАТЫЕ ДВУПОЛЫЕ БЕСЫ ВЕДИЗМ,ДАННЫЙ САМИМ ТВОРЦОМ...А ТЕПЕРЬ НОВОГО НИЧЕГО,ПЛАГИАТЫ,ВЫДУМАТЬ НЕ МОГУТ...ВОТ И БРЫЖЖЮТ ЯДОВИТОЙ СЛЮНОЙ ГАДОВ,ГЕРМАФРОДИТНЫЕ ДЕГРАДАНТЫ.
СЛАВЯНО-АРИЙСКИЙ ДАЖЬБОГ
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Гость249914
Проснись ты обоср.....!!!
ЧЬЯ Б МЫЧАЛА НАСЧЕТ ВОРОВСТВА...А ТВОЯ МОЛЧАЛА
СЛАВЯНО-АРИЙСКИЙ ДАЖЬБОГ
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Гость250133
<цензура> своим не захлебнись, подонок
ЛИЧИКО ОТКРОЙ ...ТРУСЛИВЫЙ ДВУПОЛЫЙ <цензура>...МНОГО ЗЕМЛИ И РЕСУРСОВ БОГ ДАЕТ ТЕМ,КТО ОБНОВЛЯЕТ РОД ВЕДИЧЕСКИЙ БОГОВ ТЕПЛОКРОВНОЙ РАСЫ...ВАС ВООБЩЕ НАДО ВЫТРЯХНУТЬ ИЗ ТЕЛ НАШЕЙ РАСЫ...ИЗВРАЩЕНЦЫ
СЛАВЯНО-АРИЙСКИЙ ДАЖЬБОГ
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ШТАНЫ ПУСТЬ ОТМОЕТ ОТ ДВУПОЛЫХ ОТНОШЕНИЙ...СЫН ДЬЯВОЛА.РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ПОЛИТИ КУ НАСИЛИЯ,ШАНТАЖА И СЕКС-ПОЛИГАМНОГО ВЫРОЖДЕНИЯ...АМЕРИКА ЭТО СБРОД ИЗ УГОЛОВНИК ОВ,РВАНУВШИХ НА КЛОНДАЙК ЗА ХОЛЯВНЫМ ЗОЛОТОМ АЛЯСКИ,ТАК И НЕ ЗАВЕРШИВШИЕ РАСЧЕТ ЗА АЛЯСКУ...ДОЛГ РОССИИ ПУСТЬ ВЕРНЕТ,В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ КУРС
гость
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Гость248311 очко тебе разорвать до самого е6ла, и свиньям скормить, тебя козла е6учeгo. Вот это хорошо.
Гость254333
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Что делает сша в Европе?
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