В "Единой России" утвердили итоговый список на выборы в Госдуму

В "Единой России" утвердили итоговый список на выборы в Госдуму
Фото: vk.com/duma
Участие приняли около 5,8 тысячи кандидатов

Организационный комитет утвердил список участников на предстоящих выборах в Государственную думу от "Единой России". Как отметил сенатор Александр Карелин, имена кандидатов распределили в порядке убывания отданного за них числа голосов.

Представитель партии сообщил, что прошедший праймериз установил рекорд по количеству желающих – оказалось, что свои голоса отдали порядка 11,8 миллиона человек, что сильно превышает статистику пятилетней давности.

Наибольшую активность продемонстрировал Санкт-Петербург. За ним расположились Свердловская область с Краснодарским краем. Явку в 20% преодолели Тыва, Крым, Чечня, Дагестан и ЯНАО. В предварительном голосовании приняли участие порядка 5,8 тыс. кандидатов.

В среднем конкурс по всей России составил 13 человек на одно место. В ряде регионов показатели выше – так, в одномандатном округе Красноярского края дошло до 25 человек за место. При этом 52% оказались беспартийными. Порядка 30% – волонтеры с общественниками.

Предварительное голосование "Единой России" началось 24 мая и завершилось 30 числа. Процедура проходила в онлайн-формате во всех российских субъектах. Явка избирателей достигла практически 12 миллионов человек. Около 6 тысяч заявились в качестве кандидатов от партии в федеральные парламентские выборы.

Редакция

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