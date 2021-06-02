Экс-президент боится, что судьбу Украины будут обсуждать без ее участия

Петр Порошенко обратился к сенаторам США, которые сейчас находятся в Киеве, с просьбой организовать встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена до переговоров последнего с Владимиром Путиным.

При этом экс-президент Незалежной предложил провести встречу американского и украинского президентов в Женеве, 15 июня – за день до саммита Байдена и Путина.

"Потому что "ничего об Украине без Украины" было абсолютно жестким, бетонным требованием при моей каденции. Мы точно должны это сохранить. Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия",

– подчернул лидер партии "Европейская солидарность".

При этом в своем выступлении Порошенко подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за происходящим на Украине, поэтому таким положением необходимо пользоваться. В связи с этим политик надеется, что американские сенаторы не оставят его просьбу без внимания, передает официальный сайт партии.

Свое стремление помочь Зеленскому Порошенко объяснил тем, что несмотря на ситуацию внутри страны, во внешней политике Украины нет места конкуренции пятого и шестого президентов.

"Надеюсь, что нам еще удастся исправить те провалы внешней политики, которые допустили Зеленский, Ермак и вся их команда",

– закончил Порошенко, не забыв добавить, что к внутренней политике Зеленского все равно остается слишком много вопросов.

Ранее Порошенко попросил Байдена встретиться с Зеленским раньше, чем с Путиным. В качестве места переговоров была предложена Украина или любая страна в Европе. При этом пятый лидер Украины в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон готов помогать Киеву в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности.