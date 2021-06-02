МИД отреагировал на "мощное откровение" Праги о чешских агентах в России

МИД отреагировал на "мощное откровение" Праги о чешских агентах в России
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Ведомство заинтересовалось деталями о представителях иностранной разведки в РФ

Глава чешского Министерства внутренних дел, замглавы правительства республики Ян Гамачек заявил, что спецслужбы Праги стали в срочном порядке отзывать своих сотрудников из РФ – до того, как придать широкий общественный резонанс взрыву во Врбетице, который произошел семь лет назад. Ситуацию прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Так, замглавы правительства Чехии заявил, что за пару дней до придания широкой огласки взрыва он засиживался до ночи с коллегами из МВД, принимая меры. Так, чешские власти работали над "спокойным исчезновением" агентов своих спецслужб из России – таким образом, чтобы российская сторона об этом не догадалась, сообщает РИА "Новости". 

Как отметила российская госслужащая, подобное заявление заслуживает детального рассмотрения, так как речь идет о "мощном откровении". В своем телеграм-канале Захарова задалась вопросами о численности чешских агентов в России и наличии среди них завербованных граждан, а также иными деталями.

"По каким паспортам они въезжали на территорию нашей страны? Какие преступления совершены этими людьми, если чешское руководство осуществило спецоперацию по их "исчезновению?", – написала Захарова в своем канале.

Ранее правительство Чехии приняло решение о допросе Гамачека с целью выяснения причин, по которым заместитель премьера однажды собрался поехать в Россию в середине прошлого месяца. В правоохранительных органах республики имеется ряд подозрений в отношении политика, о чем писали местные СМИ. Так, отдельные издания утверждают, что Гамачек собирался подписать соглашение о поставках вакцин против коронавируса в обмен на закрытие дела по взрыву во Врбетице.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
"мощное откровение" Праги это видимо та струя которой они все унитазы у себя снесли. Рвануло у ущербных! Понос очередной по указке саши.
Гость250863
Пожаловаться Ответить
Гость248023
когда они отрежут голову, об этом тоже не надо никому будет знать.
Хоть 10 голов и знать об этом никто не будет, я писал к тому, что любая разведка работает тихо, а визги политиков - плод их же фантазий и никак не связанных с реальными действиями агентов любых разведок, любой страны
Гость248023
Пожаловаться Ответить
Гость250863
СВР России выполняет поставленные ей задачи, просто знать никому не надо, и в отличии, от всякой шелупони не "свистит" в СМИ о своих делах
когда они отрежут голову, об этом тоже не надо никому будет знать.
Гость252698
Пожаловаться Ответить
Гость253763
Российский МИД это какая-то озабоченная контора, может только страдать и переживать, что их вдруг лишат загранкормушек. Вон шпроты только флаг РБ сняли и вся их диплобратия вылетела из Минска. А животные в Чехии снесли памятник Коневу и установили унитаз на его место. Догадываетесь, чем ответил на это МИД?
МИД любой страны это только верхушка айсберга. Но ты продолжай верить в свою информированность.
Гость253763
Пожаловаться Ответить
Российский МИД это какая-то озабоченная контора, может только страдать и переживать, что их вдруг лишат загранкормушек. Вон шпроты только флаг РБ сняли и вся их диплобратия вылетела из Минска. А животные в Чехии снесли памятник Коневу и установили унитаз на его место. Догадываетесь, чем ответил на это МИД?
Гость250863
Пожаловаться Ответить
СВР России выполняет поставленные ей задачи, просто знать никому не надо, и в отличии, от всякой шелупони не "свистит" в СМИ о своих делах
Гость253444
Пожаловаться Ответить
Гость248767
КГБ нет больше и разведка вшивой Чехии орудует в России.
Пора возрождать необходимую структуру в целях защиты страны и от чехов и от пиндосов и от Навальных.
и от "небратьев"
Гость248767
Пожаловаться Ответить
КГБ нет больше и разведка вшивой Чехии орудует в России.
Пора возрождать необходимую структуру в целях защиты страны и от чехов и от пиндосов и от Навальных.
1
новости партнеров
По теме

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей