Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Компании украинских олигархов и представителей действующей власти ведут активную торговлю с Россией вопреки собственным санкциям, закупая товаров и услуг примерно на семь миллиардов долларов. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, Москва направляет эти деньги, в том числе, на гуманитарную помощь народным республикам Донбасса, что совсем не является секретом. А также укрепляет экономику нашей страны, решает социальные вопросы. Он поименно назвал всех украинских олигархов, которые несмотря на заявления постмайданных вождей о мифической агрессии продолжают торговать с РФ.
"Приближенные к власти граждане, включая до сих пор (Петра) Порошенко и его группы с неким господином (Александром) Грановским, (Арсением) Яценюком, (Виктором) Пинчуком, (Дмитрием) Фирташом, (Ринатом) Ахметовым, (Игорем) Коломойским – все оплачивают продукцию, которая производится в России", – раскрыл глаза ура-патриотам Незалежной представитель Кремля.
Козак заметил, что если следовать логике нынешних украинских властей, все кто купил что-то в РФ, должны сидеть рядом с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. По его данным, в целом товарооборот между нашими странами составляет $11 млрд.
"При этом по экспорту из России только в 2020 г. закупается товаров, услуг на $6,7 миллиарда. Эти доходы получает Россия. Есть и импорт из Украины в Россию на почти $4 млрд", – сообщил замруководителя администрации главы РФ.
Напомним, Медведчуку режим
предъявил обвинения по статьям о "Госизмене" и "Нарушении законов и обычаев войны".
Оппозиционного политика подозревают в
передаче секретных данных о ВСУ, передаче России газового
месторождения в Азовском море и в подрывной деятельности в связи с
созданием организации для помощи украинцам в РФ.
Глава ОПЗЖ сейчас
находится под домашним арестом до 9 июля .
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства