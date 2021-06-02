Соратница Зеленского обиделась на вопрос о количестве стран в НАТО

Соратница Зеленского обиделась на вопрос о количестве стран в НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Нардеп усмотрела в беседе с журналистом провокацию

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в эфире телеканала "Украина 24" не стала отвечать на вопрос ведущей о том, знает ли она, сколько стран входит в НАТО. Парламентарий сочла его провокационным.

"Прошу не задавать конкретных вопросов, потому что мы говорим непосредственно про то, что происходит", – заявила соратница президента Владимира Зеленского.

Ведущая Наталья Влащенко переспросила нардепа, является ли вопрос о количестве участников НАТО провокационным, пани Безуглая ответила утвердительно.

До этого она минут десять не могла толком объяснить, зачем вообще Незалежной рваться в альянс, который не дает гарантий, что в случае военного вторжения противника, блок реально встанет на защиту соборной. Даже с учетом пятой статьи блока.

Накануне вышло большое интервью Зеленского немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В нем лидер украинцев заявил, что придумал "план Б" для западных старших товарищей, согласно которому США и ЕС должны гарантировать Незалежной безопасность до вступления в НАТО.

А еще ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что украинцев не пригласили на предстоящий 14 июня в Брюсселе саммит альянса.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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гость
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Бандерокпсс-Кравчук заявил о необходимости включить «самую демократическую и авторитетную страну мира» США в переговоры по Донбассу и Крыму
Гость253908
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Как ярая свидомитка считать сия обезьянка моюет с трудом и тол ко на пальцах. Зато як спивает!
Гость248913
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Ой, кумэ, балакають що нас в нату беруть. Так воны беруть, чи мы им даём ?
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость244140
Зеленский: союзное государство Беларуси и РФ – настоящая опасность для Украины
Поскольку современная Окраина является типичным примером хохлократии, то и методы на этой территории применяются соответствующие. Ведь в толпе как - кто громче крикнул (а еще лучше соседу в рыло зарядил), тот и прав. А вот молчаливому большинству, которое при нормальной демократии через выборы определяет политику государства, отводится роль овец или навоза (это уж кому как больше нравится, суть одна).
Гость244140
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У Президента Украины обнаружен счет в российском банке. Шок-контент
гость
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а миня то за что такой вопрос,я бандерселюканка це львива?!
Гость244140
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Зеленский: союзное государство Беларуси и РФ – настоящая опасность для Украины
Гость254243
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Ну убогая я. Мне нечем на фортепьяне играть.
Гость254483
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Гость248650
А им весь мир что то должен!!!
Вечные обиженки они ....
Гость248650
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Гость254483
Что значит - ""Прошу не задавать конкретных вопросов, потому что мы говорим непосредственно про то, что происходит"...? Они там все что, от Кличко перлами заражаться стали? ....
А она раньше о политике с товарками на привозе сплетничала а тут с умными людьми на умные темы нужно а она то не умная!!!
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