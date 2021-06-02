Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ

Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейские оппоненты бацьки во главе с Вашингтоном стремятся "окружить и победить" Белоруссию, но этому мешает РФ

Президент РФ Владимир Путин одной только фразой об американце Эдварде Сноудене поставил Запад на место в ситуации с экстренно севшим 23 мая самолетом ирландской компании Ryanair в аэропорту Минска и последующим задержанием белорусскими силовиками экс-главреда телеграм- канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на статью в китайском издании Sohu. В Поднебесной полагают, что российский лидер выразил поддержку своему коллеге Александру Лукашенко, когда напомнил Европе, накинувшейся с критикой на бацьку, о похожем инциденте, произошедшем в 2013 г..

"Путина удивила агрессивная атака Запада на Белоруссию из-за экстренной посадки пассажирского самолета. Ведь раньше подобные эксцессы уже происходили, причем по инициативе США, и не имели никаких последствий", говорится в статье.

Глава РФ имел в виду вынужденную посадку самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене. Причиной этому стали слухи о том, что на борту лайнера может находиться экс-агент ЦРУ Сноуден, которого Вашингтон обвинял в разглашении гостайны.

"Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", – заметил Путин на встрече в Сочи с Лукашенко.

Тогда власти Боливии почувствовали себя униженными "из-за высокомерия Соединенных Штатов", при этом никакого осуждения со стороны европейцев не последовало, пишут китайцы. На двойные стандарты в вопросах международной справедливости и указывал российский лидер.

Авторы публикации считают, что анонсированные США и Европой новые санкции в адрес Минска вызваны политическими мотивами, а экстренная посадка Ryanair является лишь удачным предлогом. Западные страны во главе с Вашингтоном хотят "окружить и победить" Белоруссию, но Россия способна этому воспрепятствовать.

Та открытая поддержка Путина, которую он высказал Лукашенко, – это тревожный сигнал для западных оппонентов, полагают китайцы. Поскольку таким образом Москва и Минск демонстрируют свое единство перед лицом враждебной политики Штатов и их партнеров на европейском континенте.

В ситуации с посадкой борта Ryanair и развернувшейся после этого на Западе шумихи Путин и Лукашенко одерживают верх. Коллективному Брюсселю нужно задуматься, так ли уж выгодно выступать в роли "американского ястреба", призывают аналитики Поднебесной.

Напомним, белорусский президент на встрече с российским коллегой в Сочи, которая прошла 28 мая, сообщил о попытках Запада в истории с лайнером ирландской авиакомпании раскачать ситуацию в Республике до того состояния, которое было в августе 2020 г. после президентских выборов. В свою очередь, Владимир Владимирович назвал инцидент в минском аэропорту "всплеском эмоций" западных представителей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость248023
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У Боливии был борт нр1, те борт ВВС Боливии, а не рейсовый самолет с пассажирами в международном каридоре с сотней пассажиров.
Гость250331
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и тем не менее лукаша надо убирать и это довольно срочно, желательно в этом году, заранее необходимо подыскать ему замену, спрогнозировать результаты референдума о вхождении Беларусии в состав России
Гость248689
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Два дебила это сила.
Гость254333
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Гость250133
А ты можешь обнародовать, какого ТЫ роста? Вот я 190 см. А ты? Имеешь ли ты основание называть кого- то карликом, ты, пигмей?!
ЧТО ПИГМЕЙ ТО ПИГМЕЙ
Гость254333
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Гость248650
Идиот! читай официальную информацию ну и поймёшь что ты идиот
ПРАВИЛЬНО ЛУКАШ СДЕЛАЛ,<цензура> НА ВАШУ ГНИЛУЮ ПИДАРАСТИЧЕСКУЮ ЕВРОПУ.
Гость254333
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Россия -Русь
Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о минировании..Когда будут санкции, облеты Германии?
Понятно, сейчас в Европе польются Этодругиновые реки. Просто Этодругиновое цунами будет.
КРАСАВА
Гость254333
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Гость254483
Дебил. Ни где в Европейских СМИ не говорится что самолёт был посажен при помощи истребителя. Вся хронология выложена. На эту хронологию даются очень сдержанные комментарии самой авиакомпании. При этом свой вариант не публикуют. Говорят только что был обман с бомбой. Из этого я могу сделать только один вывод, что Белорусская сторона не лжёт в этом вопросе. Обман с бомбой - это то что её не нашли и это загадочным образом совпало с тем, что в самолёте был разыскиваемый персонаж. Пилот сам сделал этот выбор под давлением спецслужб и эти спецслужбы не Белорусские. Блогера просто слили как Овального
ЧТО ДЕЛАЕТ АМЕРИКА В ЕВРОПЕ?
Гость246481
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Видимо совсем не даром зад намазал скипидаром...
Гость253137
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"Гость 250133, у меня рост 1м 85 см, так что угомонись, козлодой. Но причём мой рост к твоему любимому бункерному деду, . Он кремлёвский карлик в любом случае."

На личности переходят обычно, когда кончаются аргументы или их вообще нет. У нормальных людей это заканчивается с покиданием песочницы... Если "рост 1м 85 см", то это что, случай дитяти с возрастом "мне всегда 14" ?
Гость254483
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Гость249828
Очередное жонглирование фактами. Никто в мире не сажал самолеты при помощи истребителя. Случай о котором вспоминает этот недомерок кремлевский, совершено другой. Самолет с Моралесом был посажен диспетчерами из-за дальнейшего запрета на перелет и запрета посадки в других аэропортах. По правилам, если не борту бомба, то информация об этом должна поступить с аэропорта вылета, а не от белоруских диспетчеров. Нарушения были в полном объеме.
Дебил. Ни где в Европейских СМИ не говорится что самолёт был посажен при помощи истребителя. Вся хронология выложена. На эту хронологию даются очень сдержанные комментарии самой авиакомпании. При этом свой вариант не публикуют. Говорят только что был обман с бомбой. Из этого я могу сделать только один вывод, что Белорусская сторона не лжёт в этом вопросе. Обман с бомбой - это то что её не нашли и это загадочным образом совпало с тем, что в самолёте был разыскиваемый персонаж. Пилот сам сделал этот выбор под давлением спецслужб и эти спецслужбы не Белорусские. Блогера просто слили как Овального
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