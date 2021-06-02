Европейские оппоненты бацьки во главе с Вашингтоном стремятся "окружить и победить" Белоруссию, но этому мешает РФ

Президент РФ Владимир Путин одной только фразой об американце Эдварде Сноудене поставил Запад на место в ситуации с экстренно севшим 23 мая самолетом ирландской компании Ryanair в аэропорту Минска и последующим задержанием белорусскими силовиками экс-главреда телеграм- канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на статью в китайском издании Sohu. В Поднебесной полагают, что российский лидер выразил поддержку своему коллеге Александру Лукашенко, когда напомнил Европе, накинувшейся с критикой на бацьку, о похожем инциденте, произошедшем в 2013 г..

"Путина удивила агрессивная атака Запада на Белоруссию из-за экстренной посадки пассажирского самолета. Ведь раньше подобные эксцессы уже происходили, причем по инициативе США, и не имели никаких последствий", говорится в статье.

Глава РФ имел в виду вынужденную посадку самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене. Причиной этому стали слухи о том, что на борту лайнера может находиться экс-агент ЦРУ Сноуден, которого Вашингтон обвинял в разглашении гостайны.

"Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", – заметил Путин на встрече в Сочи с Лукашенко.

Тогда власти Боливии почувствовали себя униженными "из-за высокомерия Соединенных Штатов", при этом никакого осуждения со стороны европейцев не последовало, пишут китайцы. На двойные стандарты в вопросах международной справедливости и указывал российский лидер.

Авторы публикации считают, что анонсированные США и Европой новые санкции в адрес Минска вызваны политическими мотивами, а экстренная посадка Ryanair является лишь удачным предлогом. Западные страны во главе с Вашингтоном хотят "окружить и победить" Белоруссию, но Россия способна этому воспрепятствовать.

Та открытая поддержка Путина, которую он высказал Лукашенко, – это тревожный сигнал для западных оппонентов, полагают китайцы. Поскольку таким образом Москва и Минск демонстрируют свое единство перед лицом враждебной политики Штатов и их партнеров на европейском континенте.

В ситуации с посадкой борта Ryanair и развернувшейся после этого на Западе шумихи Путин и Лукашенко одерживают верх. Коллективному Брюсселю нужно задуматься, так ли уж выгодно выступать в роли "американского ястреба", призывают аналитики Поднебесной.

Напомним, белорусский президент на встрече с российским коллегой в Сочи, которая прошла 28 мая, сообщил о попытках Запада в истории с лайнером ирландской авиакомпании раскачать ситуацию в Республике до того состояния, которое было в августе 2020 г. после президентских выборов. В свою очередь, Владимир Владимирович назвал инцидент в минском аэропорту "всплеском эмоций" западных представителей.

