Проект поможет остановить войну в Донбассе

Известный российский сенатор Алексей Пушков считает, что отсутствие у Незалежной вооруженных сил позитивно скажется на обстановке в мировом пространстве.

Так государственный деятель отреагировал на причитания украинского лидера Владимира Зеленского по поводу строительства нашей газовой магистрали "Северный поток-2".

Бывший комик, а ныне президент Незалежной очень переживает, что возглавляемая им страна может потерять возможность обогащаться на транзите российского газа. Именно этим Украине грозит газопровод. Особо сильно Зеленского печалит то, что за счет возможной потери денег придется урезать финансирование украинской армии.

В свою очередь, Пушков на своей странице в "Твиттер" только поприветствовал такой исход событий. Политик отметил, что отсутствие крупных вооруженных формирований на Украине поможет прекратить кровопролитную войну в Донбассе и сохранит жизни молодых украинцев.

"Украине точно не нужна армия", – передает слова сенатора издание РИА ФАН.

Член Совета Федерации также отметил, что отсутствие армии поспособствует тому, что киевский режим распрощается с иллюзиями об отделении Крымской республики от России, пишет URA.RU. Помимо этого, Украина лишится возможности втягивать натовские страны в конфликт с нашим государством.



Тем временем, в России объявили о тестовом запуске "Северного потока-2". Наша страна уже работает над подачей газа в Германию.

