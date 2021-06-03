Украине лучше без армии: Пушков ответил на слова Зеленского о "Северном потоке-2"

Украине лучше без армии: Пушков ответил на слова Зеленского о "Северном потоке-2"
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
продолжение"Северный поток-2" вышел на финальную стадию строительства – Новак
Проект поможет остановить войну в Донбассе

Известный российский сенатор Алексей Пушков считает, что отсутствие у Незалежной вооруженных сил позитивно скажется на обстановке в мировом пространстве. 

Так государственный деятель отреагировал на причитания украинского лидера Владимира Зеленского по поводу строительства нашей газовой магистрали "Северный поток-2". 

Бывший комик, а ныне президент Незалежной очень переживает, что возглавляемая им страна может потерять возможность обогащаться на транзите российского газа. Именно этим Украине грозит газопровод. Особо сильно Зеленского печалит то, что за счет возможной потери денег придется урезать финансирование украинской армии.

В свою очередь, Пушков на своей странице в "Твиттер" только поприветствовал такой исход событий. Политик отметил, что отсутствие крупных вооруженных формирований на Украине поможет прекратить кровопролитную войну в Донбассе и сохранит жизни молодых украинцев.

"Украине точно не нужна армия", – передает слова сенатора издание РИА ФАН.

Член Совета Федерации также отметил, что отсутствие армии поспособствует тому, что киевский режим распрощается с иллюзиями об отделении Крымской республики от России, пишет URA.RU. Помимо этого, Украина лишится возможности втягивать натовские страны в конфликт с нашим государством.

Тем временем, в России объявили о тестовом запуске "Северного потока-2". Наша страна уже работает над подачей газа в Германию.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Боцман
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Гость249438
В России был министр ОБОРОНЫ Сердюков. Бывший директор универмага.
Как ни прискорбно ,но факт.
Гость243629
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Гость244140
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация с принудительной посадкой в ​​Минске самолета авиакомпании Ryanair имеет все признаки операции спецслужб России
За Протасевичем в Афинах следили трое с российскими паспортами. Попали на камеры видеонаблюдения. Может быть и подстава под Л.
Гость249438
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Боцман
Данилов по образованию ветеринар,лучше бы он собачек,кошечек лечил,поросят кастрировал.
В России был министр ОБОРОНЫ Сердюков. Бывший директор универмага.
Гость245492
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гость
Пусть пиндосы своих
холопов снабжают газом. Безвоздмездно, т.е. даром! А мы поржем над ними, на долго ли хватит истинной дерьмократии.
0давай фотку: нищеброд смеется.
Гость из Украины
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Лучше быть комиком, чем советником всеми ненавидимого разрушителя нашей Родины - СССР Горбачёва Михаила Геростратовича.
Гость249828
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А для Пушкова лучше быть без головы.
Боцман
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Гость244140
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация с принудительной посадкой в ​​Минске самолета авиакомпании Ryanair имеет все признаки операции спецслужб России
Данилов по образованию ветеринар,лучше бы он собачек,кошечек лечил,поросят кастрировал.
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация с принудительной посадкой в ​​Минске самолета авиакомпании Ryanair имеет все признаки операции спецслужб России
Гость244140
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Американские сенаторы встретились со своим младшим коллегой или даже побратимом, раздали заданий и поехали дальше», — отреагировал Назаров.
Также телеведущий возмутился тому, что на Украину приезжают «дядьки из разных американских штатов» и обсуждают с президентом суверенного государства работу СБУ и НАБУ.
Гость244140
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Пока РПЦ будет бороться с коммунистами тихая гражданская война в обществе будет продолжаться.
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