Экономист назвал способные разрушить экономику Белоруссии санкции

Западу нужно пересмотреть свою политику в отношении республики, считает эксперт

Многие аналитики не раз отмечали, что санкции в отношении Белоруссии не работают. Экономика Республики продолжает нормально функционировать. Так произошло и в случае с рестрикциями Запада в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. Однако эксперты назвали способ, который поможет приструнить Александра Лукашенко.

Экономист Борис Кушнирук объяснил, что бить надо по ключевым отраслям белорусской экономики: машиностроению и химической промышленности. Однако есть риск, что в этом случае неизбежен аншлюс РФ и РБ.

Так, эксперт указал на то, что в последнее время режим Лукашенко стал особенно сильно зависеть от Москвы. Это не может не создавать угрозы для Украины – как экономические, так и военные.

"С точки зрения военной безопасности, потому что с территории Беларуси может прийти и террористическая и открытая военная угроза, так и с точки зрения экономической безопасности",

– объяснил Кушнирук в эфире "Обозревателя".

В связи с этим, продолжил эксперт, необходимо снизить зависимость Киева от Минска. А она, кстати, достаточно высокая. Например, только в прошлом году Украина экспортировало товаров на 1,3 млрд, при этом импортировав из Белоруссии на 2,9 млрд. Большую часть последней суммы составили как раз минеральные удобрения, товары машиностроительной отрасли.

Иными словами, Киеву нужно вводить ограничения именно в отношении этих направлений. Возможно, даже полностью перекрыть импорт.

Однако не стоит забывать, что в том случае, если экономика Республики окажется в руинах, у Лукашенко не останется выхода, кроме как пойти на интеграцию с Россией.

"Начнется процесс аншлюса – захвата Белоруссии со стороны России и фактически попытки создать обновленное союзное государство",

– предостерег аналитик.

Ранее Украина пригрозила Белоруссии мгновенными санкциями в случае, если самолеты "Белавиа" начнут летать в Крым.