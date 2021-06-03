Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы
Фото: Reiner Zensen via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Продолжающееся ухудшение отношений с западными партнерами ставит перед Россией серьезные задачи. Главным ненавистником Москвы является Вашингтон, под кураторством которого многие европейские страны также начинают нападать на российское государство. Американский политэксперт Джордж Фридман предложил свой способ решения данной проблемы – он позволит укрепить позиции России на международной арене.

По мнению американца, который похоже не разделяет стремление его родной страны подмять под себя все вокруг, развал мощного антипода США – Советского Союза оказался настоящей геополитической катастрофой. Когда часть стран СССР вышла из объединения, их активно начали обрабатывать представители Европы и Америки. В итоге ситуация в ряде государств резко обострилась.

При этом очевидно, что руководителем в процессе нагнетания антироссийской истерии на бывших советских территориях, а также во всем мировом пространстве является Вашингтон. В то же время европейские государства по-разному относятся к России и не придерживаются одной явно определенной позиции.

При этом объединенный Запад, скорее всего, и впредь будет действовать по указке американского хозяина. Для того чтобы добиться успеха, России нужно расколоть эту коалицию. Если Москве удастся выстроить тесные партнерские отношения с рядом европейских государств, ситуация на международной арене резко изменится.

При таком развитии событий Россия сможет одно за другим перетягивать на себя европейские страны, что подорвет гегемонию США. Статья политолога опубликована в издании RealClearDefense.

Напомним, Америка продолжает вести антироссийскую политику. Недавно стало известно, что конгресс США не отказался от борьбы с "Северным потоком-2".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость 390983
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крым наш
смердит как раз от свинляндии,причём очень сильно !
да, таких неудачников которые После восстания стали жить еще хуже чем До, пиндосы еще не видели. Плакать, клянчить и воровать 8 лет это конечно нечто, в такой срам славяне себя еще не вгоняли.
крым наш
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Гость248311
как можно укрепить то чего нет ?
к россии отношение как к последнему гопарю на районе.
она воняет больше всех и пакостит.
смердит как раз от свинляндии,причём очень сильно !
Гость248913
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Америку "любят" за их бабло и боятся за их решимость наказывать. Это дорогое удовольствие и потребует неимоверных финансовых затрат, протому что европка - не африка, а потом сделают нам "козу" и отвалят с нашими деньгами, как это сделали 14 бывших. Так мы ещё и остались виноваты за наши деньги. Лучше прихлопнуть парочку савых крикливых. Поднимется вой (мы привычные). Вой потом пройдёт, а страх и уважение останутся. Вот как-то так.
-..-.-...--
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Гость248311к тебе отношение как к последнему pidarasu ebeshsya как швейная машинка со всеми подряд на районе очком махая как флагом. Петух конченый.
игорь
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так с 91 года так и действуют))
отдали пятую часть а потом быстро быстро отбираем))
Гость248311
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как можно укрепить то чего нет ?
к россии отношение как к последнему гопарю на районе.
она воняет больше всех и пакостит.
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