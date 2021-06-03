Киев назвал причину несогласия Берлина на членство Украины в НАТО

Киев назвал причину несогласия Берлина на членство Украины в НАТО
Фото: imagebroker/Petra Wallner/www.globallookpress.com
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В Незалежной заявили, что немцы несут историческую ответственность за суверенитет их страны

Берлин не разделяет видение Киева относительно членства Незалежной в Североатлантическом блоке из-за президента России Владимира Путина. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому военному журналу Loyal, перевод которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Украинский диплома убежден, что его страна сможет достичь безопасности лишь тогда, когда станет членом НАТО.

"К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма является притянутой за уши", – считает пан Мельник.

По его мнению, вхождение Незалежной в альянса и ЕС отвечает интересам Германии, поскольку соборная и с политической, и с культурной точки зрения является неотъемлемой частью западных ценностей.

Пан Мельник объявил, что Путин якобы вынашивает план по уничтожению украинской государственности, потому что прозападное и демократическое развитие соборной для него "как бельмо в глазу".

"Пока Украина не является членом альянса, пока существует этот опасный вакуум силы, мы и в дальнейшем будем оставаться жертвой российского экспансионизма – с опасными последствиями для всего континента", – напугал немцев посол.

Также он заметил, что большинство его соотечественников уверены, что отказ постсоветского Киева от ядерных арсеналов в свое время был роковой ошибкой. И оказывали на Украину политическое давление в данном вопросе не только ядерные державы, а и ФРГ. Посему именно Германия несет "особую историческую ответственность за сохранение суверенитета" Незалежной, и она должна помочь республике как можно скорее стать членом НАТО, резюмировал пан Мельник.

Ранее президент страны Владимир Зеленский в интервью другому немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил, что у него созрел "план Б" для Запада, согласно которому США и ЕС должны оформить с киевским режимом соглашение о военных гарантиях безопасности соборной до вступления в НАТО.

Как говорится в поговорке – хоть тушкой, хоть чучелом, но впустите украинцев в домик.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Нищеброды-укроТВАРИ нужны хозяевам только в виде безмолвных рабов! Немытые и голодные свидомые уродцы, это отбросы общества для всего мира!
Гость248311
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Гость254483
Каждый судит по себе обычно. Ты тут наверное не за патриотические <цензура> борешься?))) Бабки отрабатываешь.
доллары причем и от госдепа, представляешь ? :))
Гость254483
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Гость248311
зачем ему что то учить ? ему путинский повар платит за глупые но "патриотичные" посты
Каждый судит по себе обычно. Ты тут наверное не за патриотические <цензура> борешься?))) Бабки отрабатываешь.
Гость248311
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Бармалей
1.В феврале 1954 года CCCР направило США, Великобритании и Франции заявку на вступление в НАТО
2.В 1983 году <цензура> о вступлении СССР в НАТО озвучил генсек Юрий Андропов.
3.В декабре 1991 года Борис Ельцин обратился к альянсу о вступлении в альянс.
4. Вступления России в НАТО поднял в 2000 году Владимир Путин. Незадолго до своих первых президентских выборов
Учи историю Гость248226
зачем ему что то учить ? ему путинский повар платит за глупые но "патриотичные" посты
Гость250176
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"Украинский диплома", "вхождение Незалежной в альянса": Днепровский, ты самый безграмотный из всех корреспондентов, которые пишут для этого издания. Выгнать бы тебя на учебу правописания и не печатать твои безграмотные опусы. Куда смотрит твой главный редактор? Наверное такой же грамотей как и ты...
Бармалей
Пожаловаться Ответить
1.В феврале 1954 года CCCР направило США, Великобритании и Франции заявку на вступление в НАТО
2.В 1983 году <цензура> о вступлении СССР в НАТО озвучил генсек Юрий Андропов.
3.В декабре 1991 года Борис Ельцин обратился к альянсу о вступлении в альянс.
4. Вступления России в НАТО поднял в 2000 году Владимир Путин. Незадолго до своих первых президентских выборов
Учи историю Гость248226
Гость248226
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Гость248311
раха тоже в свое время хотела в НАТО - ее послали нафуй (и правильно сделали)
а Украину в НАТО не берут потому что есть территориальные разногласия, конкретно это аннексированный Крым.
нато не хочет воевать за чужие территории
не кури больше каку, свидомыш)
Гость244997
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Cо свиным рылом, да в калашный ряд? На...й, на...й.
Гость248311
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раха тоже в свое время хотела в НАТО - ее послали нафуй (и правильно сделали)
а Украину в НАТО не берут потому что есть территориальные разногласия, конкретно это аннексированный Крым.
нато не хочет воевать за чужие территории
Гость248226
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кому вы в принципе нужны, тем более с долгами и в упадке?!
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