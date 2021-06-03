Экс-посол США вспомнил свою жизнь в СССР и привел "ужасающие" примеры

Экс-посол США вспомнил свою жизнь в СССР и привел "ужасающие" примеры
Майкл Макфол. Фото: x99/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Американского дипломата возмутили заявления о социальных льготах в советский период

Бывший посол Соединенных Штатов Майкл Макфол вступил в спор с одним из русскоязычных интернет-пользователей. Сам дипломат поведал о своем негативном опыте жизни в Советском союзе в 1980-е годы.

Все началось с недавнего интервью "Коммерсанту" зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что после крушения устойчивого и стабильного государства те, кто жил благополучно, по словам госслужащего, столкнулись в 1990-е годы с разрухой и нищетой. 

Один из пользователей социальной сети "Твиттер" заявил, комментируя публикацию, что 80-е годы были довольно неплохим периодом советской истории: продолжала функционировать система бесплатного здравоохранения, а безработица отсутствовала. По мнению пользователя, многие жители Запада с радостью бы поменялись с советскими соседями местами, "если бы не западная пропаганда".

Приведенная точка зрения вызвала возмущение Макфола, который заявил, что жил в Советском союзе в 1980-м году и "стоял в очереди час за бананами". Впрочем, ни американский дипломат, ни пользователь не указывают, к какому конкретному периоду этого десятилетия советской эпохи относятся упомянутые события.

"Я подкупил швейцара, чтобы миновать очередь и оказаться в пиццерии. Три часа потратил, чтобы отдать 72 доллара за международный звонок на 6 минут. Не говорите мне о том, какими славными были 80-е в СССР", – высказался Макфол.

Ранее Макфол добавил в черный список на своей странице в "Твиттер" российскую журналистку Юлию Витязеву. В качестве подтверждения последняя выложила фото.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость251760
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То пармезана не хватат,то бананов как жить?А теперь вот и мяса пиндосам не дают.Какому швейцару теперь Макфол даст взятку?Дурачку невдомек,ну не бывает идеального общества,не бывает.
Гость248175
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В Украине, в Донецке в 80-е было все. За тем, за чем в Москве стояли в очередях ночами - там просто лежало на полках. Проблемы были только с мозгами у правящей элитки. Сдается мне, что тусовка КПСС специально все гнобила. Специально на идеологии стояли абсолютные идиоты типа друганов Брэжнева: Суслов и Кириленко. Последний вообще впал в старческий маразм-идиотизм, но продолжал рулить в Политбюро. Именно он и рекомендовал в ЦК Ельцина и Горбачева. Мозга-то не было.
Гость254483
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крым наш
когда меченый стал,были очереди за водкой!а раньше не было очередей,потому что пусто было в магазинах!
Ну вот не надо. До меченного проблем с продуктами в магазинах не было. Ближе к 90-м, проблемы стали наблюдаться только в крупных городах. К примеру в Белгородской области и в УССР всё было хорошо с продуктами. В крупных городах был на 70% искусственный дефицит. Барыги под себя всё подстраивали. Сам был свидетелем. Готовили новый состоятельный класс за счёт простых работяг прям перед переходом на рыночные отношения.
Гость248364
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"подкупил швейцара"? - дача взятки налицо )) Очень законопослушный посол )) Показательно.
Гость248311
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Влад
В результате перестройки меченого. И талоны перед 90ми появились
Горбачев тут непричем. к концу 80 годов СССР просрал все полимеры, а цены на нефть упали + США гениально
втащили СССР в Афганистан.
примерно тоже самое происходит и сейчас.
крым наш
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Гость254483
Я сам жил в 80-<цензура>. Не помню такого. Про очереди, так они появились перед 90-ми.
когда меченый стал,были очереди за водкой!а раньше не было очередей,потому что пусто было в магазинах!
Влад
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Гость254483
Я сам жил в 80-<цензура>. Не помню такого. Про очереди, так они появились перед 90-ми.
В результате перестройки меченого. И талоны перед 90ми появились
Гость254483
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Гость253499
Так он стажировался в СССР. И пиццерия кстати была, погуглите
Я сам жил в 80-<цензура>. Не помню такого. Про очереди, так они появились перед 90-ми.
Гость253499
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Гость254483
Какая пиццерия в 80-<цензура> годах? ))) Макфол работал не в СССР а в РФ начиная с 1993, как раз в период полной задницы 90-<цензура>.
Так он стажировался в СССР. И пиццерия кстати была, погуглите
Гость254483
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Какая пиццерия в 80-<цензура> годах? ))) Макфол работал не в СССР а в РФ начиная с 1993, как раз в период полной задницы 90-<цензура>.
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