Киев захотел решить судьбу "Северного потока-2" с Вашингтоном и Берлином

Киев захотел решить судьбу "Северного потока-2" с Вашингтоном и Берлином
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеУкладка первой нитки "Северного потока - 2" завершена - Путин
В Незалежной опасаются, что вопрос балтийской магистрали решится за счет украинцев

Киев просит Вашингтон и Берлин допустить украинскую делегацию на переговоры по вопросу "Северного потока-2", которые сейчас проходят в американской столице. Об этом заявил посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt.

По словам дипломата, строительство немецко-российского газопровода бьет киевский режим прямо "в самое сердце" в сфере экономики и безопасности.

"Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении", – цитирует РИА "Новости" украинского посла.

Пан Мельник опасается, что Вашингтон и Берлин могут прийти к соглашению "за счет Украины".

Ранее на этой неделе глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил о начале переговорного процесса по "СП-2" в столице США. Немецкий министр подчеркнул, что Берлин заинтересован в поиске общего пути решения разногласий по трубе.

Сегодня зампредседателя российского кабмина Александр Новак выразил надежду, что газопровод  будет достроен в нынешнем году. Несмотря на все препоны, магистраль вышла на финишную прямую.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

а если контракт продлят то сосать будете вы.
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Гость244997
С шестерками - бандерлогами не разговаривают.
При чем тут Украина.Россия продает газ,Германия или ЕС его покупают.По какому маршруту будет доставляется газ это дело продавца и покупателя и Украина к этому не имеет ни какого отношения.То что Украина лишится денег за транзит это ее внутренние проблемы.
Гость248334
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Да они просто заработать хотят, ну там со стола смести, минералочки поднести, пыль с ботинок делегаций очистить, это как раз достойная работа для свидомной делегации.
и все к этому идет
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Гость248311
будете платить за не рентабельный СП-2. и все к этому идет
Как только закончится стройка "Северный поток 2" и пойдёт русский газ в полном объёме в Германию, а украинская труба будет уже не нужна. Держат Россию только контракты перед Европой, чтобы не выплачивать миллиардные неустойки за их неисполнение. Вот тогда при первом же "рывке" всем свидомым воинам "выключат свет". И связь. Они даже не поймут - откуда прилетело. И тогда Зеленский будет орать "Аллё, это гараж?" в мёртвую трубку. но вывезти его в ... куда там они бегают?.. будет просто некому.
Вот это самое главное
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Гость250658
Отчего Украина просто не потребует прямых переговоров по европейскому проекту СП-2 между США и Украиной? Зачем им какая-то неметчина? Сядут, перетрут и решат.
Причем недострана и СП2.Какие переговоры?СП2 достроить и забыть ничтожество по клички дуркаина.
Основа их:горилка,мова,
В ЕС лезут снова и снова
Унитазы мыть там хотят
Это смысл кастрюльных рагулят
Гость245166
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Гость248311
а путин просто )(уйло
Кто бы тут возникал проститка и подстилка сшп. Ах да, еще и хохлопидор.
ее уже не существует. как единого государства
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Гость248311
я бы тоже самое сказал про раху. ее уже не существует.
как единого государства
Если одна большая Украина развалится на много маленьких Украинок -то всем будет хорошо. Ведь много
Украинок лучше чем одна недострана,жертва аборта.
Зеленский точно....
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Гость252908
Зеленский точно ДЕГЕНЕРАТ ходячий!
Клоун Зе и унитаз, селюки, вот уровень заробитчан у них в крови, украсть, надкусить, майдан замутить, обосраться по тихому в шаровары и спрятаться в схрон, это и есть украинство.... ну еще в Россию на заработки и в европу, тоже спецы по унитазам...
Даже пиндосы уже порыгивать от вас начинают...
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Гость246786
Россия, в составе СССР - РСФСР, как была в рамках своих границ, так и осталась в них в момент распада СССР!!! Более того ещё и приросла территориями (Крым НАШ! ДНР и ЛНР тоже де-факто наши!)! Не последнюю роль в этом сыграло наличие ядерного оружия. А чем ты можешь порадовать за свою "ридну неньку"? Толку то что 14 республик отсоединились от России(?!) - всё равно в России "пасутся"! Из всех бывших республик СССР только усраина заабала Европу и, в частности немцев, так что в Германии от вас уже блюют... Даже пиндосы уже порыгивать от вас начинают... :)))
Зеленский клянчит денег у Байдена.- Я вам вместо денег лучше гуманитарную помощь пошлю,- отвечает Байден.- Забыл, как это по вашему, по-украински? Це са?! Це са?!- Це сало?! - уточняет Зеленский.- Нет, не сало.- Це сахар?- Да не сахар. Це са?! Це са?!- Самогон что-ли?- Да какой самогон?!! - хлопает себя по лбу Байден. - Вспомнил. Це салупу я вам пошлю.
но пока сосете вы. а скоро будете сосать еще интенсивнее 01
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Гость248311
ага. но пока сосете вы. а скоро будете сосать еще интенсивнее
Переговоры президентов России и Украины. Зеленский упрашивает Путина встать на стул. — Ну, пожалуйста, Владимир Владимирович, ну, я вас очень прошу, ну, будьте так любезны… Наконец, Путин соглашается. Зеленский расстегивает ему ширинку, отсасывает, и гордо произносит: — Запомните, никогда Украина не встанет перед вами на колени!
а путин просто
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Гость248311
а путин просто )(уйло
Зрадствуй, эхо из кастрюли, Еврокопчик, нехолоп, О донбасские звездюли Раскуябивший свой лоб! Память о великих дедах У свидомых - рудимент, Нет у них теперь Победы! И величья, больше - нет! Есть "достоинство" холопье Вызывающее смех, И фашистское отродье, Презираемее всех, Что придёт, по мненью щирых, И порядок наведёт. А пока они сортиры, Будут чистить у господ...
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