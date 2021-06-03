Белоруссия ввела ответные санкции против США

Минск послал четкий сигнал Вашингтону о бесполезности давить на Республику

Белоруссия ввела ответные санкции против США, об этом сообщает МИД Республики в четверг, 3 июня.

В частности, Минск сократил дипломатический и административно-технический персонал посольства Штатов, ужесточил визовые процедуры, а также ограничил работу американских специалистов в стране на временной основе.

Кроме того, в Республике запрещена деятельность Агентства по международному развитию (USAID).

Как подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Анатолий Глаз, данные точечные рестрикции"призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью".

Ранее Штаты объявили, что с 3 июня возобновляют ограничения против девяти белорусских предприятий нефтехимического сектора из-за ситуации с правами человека в стране.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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гость
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Уборщиц выгнал? Blya, это очень сильный ход! Круче чем санкции против заводов, пароходов.
Гость250134
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Америка, ховайся в бульбу. Тебе насыпали соли на хвост.
Мишка
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ПИПЕЦ АМЕРИКЕ!!!
Анатоль
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Вот так Лукашенко потерял под собой один стул.
Настоящий ОДЕССИТ
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Скоро опять вспомним песню "Дрозды".
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