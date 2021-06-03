Власти Польши показали новый уровень русофобии

Власти Польши показали новый уровень русофобии
Фото: artifant/blickwinkel/www.globallookpress.com
Представители Варшавы позволяют себе в адрес РФ говорить базарным тоном

Представители польских властей разжигают межнациональную рознь призывами начать говорить с Россией на языке войны, поскольку якобы по-другому россияне не понимают. Уровень русофобии истеблишмента соседней Республики вышел на новый уровень. К такому выводу пришли наши политологи, реагируя на соответствующее заявление в адрес РФ зампредседателя комитета по международным делам сейма Аркадиуша Мулярчика.

Этот деятель весьма болезненно воспринял ситуацию с польским самолетом LOT, вылет которого был задержан в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за того, что российские силовики сняли с его борта экс-директора "Открытой России" (НПО, признанной нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова.

Пан Мулярчик тут же объявил, что "русские проверяют иммунную систему" Польши и ЕС. Он призвал Варшаву усилить армию, т.к. лишь такой язык "по-настоящему понимают русские".

Комментируя выпад этого депутата доцент МГИМО МИД РФ, руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин заметил, что на сегодня дипломатические и политические отношения между Москвой и Варшавой находятся на нулевом уровне, а проще сказать – их давно уже вообще нет.

"Виной тому не только заявления, но и даже и действия политиков и высших руководителей Польши", – сказал телеканалу "360" политолог.

Он отметил, что высказывания, подобные заявлению Мулярчика, раздаются из высоких кабинетов польских властных структур. В качестве примера эксперт привел недавний спич президента страны Анджея Дуды о "ненормальности" России и призвал серьезно относиться к подобным словам.

По его мнению, нельзя в общении с РФ переходить на такой базарный тон.

С мнением Топорнина согласился политолог и публицист Армен Гаспарян, которого высказывания Мулярчика совсем не удивили.

"Между нормальным человеком и польским истеблишментом есть пропасть. То, что для нормального человека будет являться стопроцентной дикостью, призывами к разжиганию розни, то для поляков это абсолютно естественно. Как 31 декабря люди елку наряжают, Польше надо русофобствовать", – подчеркнул Гаспарян.

Напомним, накануне Первомайский районный суд Краснодара арестовал Пивоварова до 31 июля нынешнего года, избрав меру пресечения в виде содержания под стражей. Россиянин подозревается в осуществлении деятельности нежелательной организации, передает РИА "Новости". Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

гость
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Гость244204 школоло дрочувать прекращай, ты щаз тупой, а будешь еще и слепой с волосатыми ладонями как и все друзья твои, девку найди себе.
Гость253137
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Гость244204
Русофобы это руководство самой России а не поляки и пендосы.
Школота, прежде чем писать, хотя бы определение русофобии в википедии прочитай...
Гость244204
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Русофобы это руководство самой России а не поляки и пендосы.
Гость254999
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Мишка
Ты думай о Китае! Мой тебе совет.
каклы пусть думают! им еще китайцам за мотор сич платить!
Гость254999
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каклы пусть думают! им еще китайцам за мотор сич платить!
Мишка
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крым наш
Если б каклы здесь не воняли,мы б давно про вас забыли!
Ты думай о Китае! Мой тебе совет.
крым наш
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Мишка
Ты дебил? Статья о ком и о чём? Каким боком здесь Украина? Срочно в Кащенко!
Если б каклы здесь не воняли,мы б давно про вас забыли!
Мишка
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она по другому не понимает
Не получается у украинцев быть независимыми. Гены холопства в Литовском княжестве, Речь Посполитой, АвстроВенгрии, Польше дают о себе знать. Получили холопы передышку в Российской империи и СССР, почувствовали себя людьми, так не понравилось не быть быдлом! Вот и мечтают опять лечь не важно под кого, американцев, канадцев, бритишей, поляков –под кого угодно!
Ты дебил? Статья о ком и о чём? Каким боком здесь Украина? Срочно в Кащенко!
Гость248913
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Ай, польша - знать она сильна, что лает на слона ? Сильна, но только в лае.
Гость248334
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Любитель пива
Всё правильно поляки и чехи делают. С кремлёвскими козлами только так и надо.
Кизяка объелся убогий, <цензура> ботинки черным чистить и не забудь старого маразматика Бидона в зад поцеловать дерьмократ ты наш.
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