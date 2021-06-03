МИД предупредил Запад о тяжелых последствиях после отключения России от SWIFT

МИД предупредил Запад о тяжелых последствиях после отключения России от SWIFT
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ведомстве рассказали, чем чревато введение "драноконовских мер"

Решение об отключении РФ от финансовой системы SWIFT, чем нередко угрожают России отдельные западные государства, приведет к материальным убыткам и ударом по имиджу для самой платформы. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин, выступая сегодня, 3 июня, на полях ПМЭФ.

Госслужащий напомнил, что в России проживает весьма многочисленное число пользователей указанной системы. При этом SWIFT весьма популярен в стране при совершении внутренних транзакций. Система востребована как в выплатах задолженностей, так и в приобретении товаров. Поэтому для такой "драконовской меры" потребуется весьма серьезный повод.

"Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT", – отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Панкин также напомнил, что для этой международной финансовой системы характерно отсутствие монополии – у многих стран есть свои аналоги SWIFT.

Напомним, к SWIFT подключено порядка 11 тыс. организаций с мировым именем. В СМИ на регулярной основе появляется информация о том, что РФ могут отключить от системы в качестве одной из санкционных мер Запада. При этом глава Евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что у Европейского союза отсутствует соответствующая компетенция, так как SWIFT является частной организацией, передает РИА "Новости".

В Центробанке заявляли, комментируя угрозу, что представители SWIFT заверили российских коллег в отсутствии подобных рисков. Регулятор в крайнем случае готов перевести весь внутрироссийский финансовый трафик на отечественную систему, о чем заявляла замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость Яниса
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Гость244204
Ваши головы. А ещё можно вспомнить «Курск»
Можно вспомнить про белого скакуна для Гитлера. Память у людей достаточно длинная. Кто помнит Курск, а кто-то отстреленные пальцы и письма с просьбой выкупить поскорее. Не надо бредить память. В ней столько, что можно утонуть.
Эдмон Дантес
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Мишка
Ты Чечню вспомни, урод! Потом пиши "умные" речи!
Я помню Чечню. Белая заснеженная площадь, а посредине три отрезанных головы. И - тишина..
Гость244204
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Гость Яниса
Чечню помню. Белая заснеженная площадь, а в центре три отрезанные головы. Ничего интересного.
Ваши головы. А ещё можно вспомнить «Курск»
Мишка
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Гость 390983
И что вспомни ? Там что, русские свои деревни обстреливали, подвергая гражданских смертельной опасности ,что бы только территорию свою не потерять ? Ты петушара что то перепутал.
Добавлю. Петушара это ты, причем тупая и неразборчивая!
Мишка
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Гость 390983
И что вспомни ? Там что, русские свои деревни обстреливали, подвергая гражданских смертельной опасности ,что бы только территорию свою не потерять ? Ты петушара что то перепутал.
Наверное вы обстреливали чужую. Вот в этом вся ваша суть! Тогда зачем обстреливали чужую территорию и уничтожали мирное население? Ответь!
Гость Яниса
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Мишка
Ты Чечню вспомни, урод! Потом пиши "умные" речи!
Чечню помню. Белая заснеженная площадь, а в центре три отрезанные головы. Ничего интересного.
Эдмон Дантес
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Плевал СВИФТ на желания желающих отключить Россию от СВИФТа:)))
Гость 390983
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Мишка
Ты Чечню вспомни, урод! Потом пиши "умные" речи!
И что вспомни ? Там что, русские свои деревни обстреливали, подвергая гражданских смертельной опасности ,что бы только территорию свою не потерять ? Ты петушара что то перепутал.
Мишка
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Гость 390983
В отличии от вас, РФ не обстреливает собственный народ который отказался жить по правилам гопников , не сбивает лайнеры что бы только подставить и насолить обидчикам, и не травит никого боевыми ядами, потому что от боевого яда приходит неминуемая смерть, 3 дня покакал и отошёл это не яд, это в трусики американского ариэля насыпали
Ты Чечню вспомни, урод! Потом пиши "умные" речи!
Гость 390983
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Гость248311
заберите. вы уже приехали как то на своих ржавых танчиках к границе с Украиной, навоняли и уехали.
Если бы они были ржавые, то страны -карлики иждивенцы так бы не обкапались когда они подъехали, либо танки не ржавые либо у твоих собратьев клапан такой нежный, что от ржавых танчиков подтекает, давайте определяйтесь, иначе запад с вас уже потешается, чуть что сразу какать и жаловаться
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