Будущее "одинокой" России определит Китай - немецкие СМИ

Будущее "одинокой" России определит Китай - немецкие СМИ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва так и не смогла выбрать свой путь, считает обозреватель

Попытка привести Россию к Западу после распада Советского союза привела к тому, что новообразованное государство потерпело экономический крах и так и не нашло своего конкретного места на геополитической карте. Такое заявление сделал обозреватель немецкого издания Die Welt.

Тем временем, пишет журналист, наращивает свою мощь Китай, который уже сегодня можно назвать крупнейшей мировой державой. Российская сторона же пока что не определилась, к какому анклаву она принадлежит.

"Открытость к Западу не оправдала себя из-за "вечной России", слабой модернизации и неспособности Соединенных Штатов. Сыграло роль и непонимание со стороны правящих элит Запада, которые оказались неспособны сформировать новый мировой порядок", – высказался журналист о неудаче реформ ельцинской России.

Как пишет Die Welt, новую эру можно смело назвать "веком Китая". Самой Москве предстоит расплата за свое "озлобленное одиночество". Так, с позиции немецкого СМИ, Пекин свел роль Москвы к "полугегемону", у которого отсутствует своя концепция. Сама Россия продолжает находиться на стыке двух ведущих игроков, и потому до сих пор зиждется на весьма шатком "евроазиатском положении".

"Цари построили здесь азиатскую империю, которая казалась бесконечной. Как долго она продержится, решит в обозримом будущем Китай", – считает автор.

Ранее немецкий обозреватель Клеменс Вергин заявил, что Москва, по его словам, намерена обустроить в Арктике "второй Крым", наращивая в регионе свое военное присутствие. При этом, указал журналист, Россия усиливает в Арктике свои позиции из-за отсутствия стратегии у НАТО и Соединенных Штатов.

Егор МАЛКОВ

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щеня вмэрла
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Гость255386
Выбор сделан в сторону наркоты
Да это твой выбор и твоего стада кастрюлькиных
гость
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Гость255386 твой выбор чухан долбиться в твоё развороченное дупло по групповухе от 100активных гомосеков
Гость242773
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Китай сам не совсем понимает как ему быть. Всё благополучие Китая держится на покупательной способности Запада и играть хоть какуюто ключевую роль Запад ему не даст. И это ещё без учета внутренней проблематики Китая. Взваливать на себя роль вершителем судьбы России с родни похорон китайского благополучия. Я думаю Китай достаточно мудр, что бы ошибаться.
Гость244204
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Гость248334
Прикидываешься и ли просто дурак? Где отказ от своего пути и отдельной цивилизации? Запад показал какое он <цензура> и что никакой дружбы и сотрудничества с ним быть не может а с Востоком может. И у Востока кстати есть очень хорошее качество, они не лезут в твои дела и не учат как тебе жить.
Да, они тупо вывозят за дёшево ваши ресурсы.
Гость255386
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Выбор сделан в сторону наркоты
Гость255427
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постепенно станет мировым экономическим лидером. Там где деньги,там и военная сила, а рядом малонаселённая Сибипь. А вот что ожидает США, ЕС, Россию, Японию, так же светский Израиль в конце 21 или в 22 веке не так тяжело предвидеть.
Гость255427
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Главная проблема в Европе, США и России одинаковая: население, которое создало эти обьединения или великие государства вымирает. У оригинальных народов населяющих эти страны рождаемость в расчете на одну детородного возраста женщину составляет от 1.3 до 1.45 новорожденного. Для поддержания населения нужно 2.2. Что бы поддержать население, ЕС впускают эммигрантов из Азии и Африки, которые постепенно заменет Европейцев, В России это так же происходит (в основном из Центральной Азии), в Америке из Латинской Америки. Пока Россия грызется с ЕС и США, Китай (1.4+ миллиарда население) (1.4+ миллиард
Гость254483
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Меня поражают представители старого света. "Одинокая" - это что за термин? Она одинока от нескольких Европейских стран и пиндосии? Сейчас и раньше РФ - это своего рода буфер, который объединяет Европу и Азию. Поэтому она по определению не одинока и никогда одинока не будет. Дружбы и партнёрства нет на западе в принципе. Пример - ситуации во время пандемии. Все как шакалы были, друг у друга урвать пытались. Поэтому по сути одиноки они - Европейцы.
Гость248334
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Гость244204
А почему если Россия не под кого не ложится она такая бедная а ее 120 долларовых миллиардеров-патриотов живут где угодно только не в России ?
На богатую Украину посмотри с ее миллиардерами и на более 50 миллионов бедных и нищих в штатах. А миллиардеры любые живут там где им хочется, так что <цензура> не засчитан.
Гость248334
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Гость244204
А как же «свой путь», «отдельная цивилизация» ? Развитые восточные страны не ориентировались на Россию что бы стать развитыми.
Прикидываешься и ли просто дурак? Где отказ от своего пути и отдельной цивилизации? Запад показал какое он <цензура> и что никакой дружбы и сотрудничества с ним быть не может а с Востоком может. И у Востока кстати есть очень хорошее качество, они не лезут в твои дела и не учат как тебе жить.
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