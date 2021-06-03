Москва выразила протест Токио из-за рыболовецкой шхуны

Москва выразила протест Токио из-за рыболовецкой шхуны
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Японии указали на неправомочные действия их рыбаков в отношении наших пограничников

Москва выразила решительный протест Токио из-за инцидента с японской рыболовецкой шхуной, которую задержали сотрудники Погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщается на сайте МИД РФ в четверг, 3 июня.

Отмечается, что 28 мая наши пограничники обнаружили судно "Эйхо-мару 172" в исключительной экономической зоне России в Охотском море у острова Сахалин. Японские рыбаки не отвечали на запросы и попытались сбежать. В ходе преследования судно "опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа".

"Японским представителям подчеркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права", – следует из заявления ведомства.

Для дальнейшего разбирательства в происшествии "Эйхо-мару 172" отконвоировано в порт Корсаков.

Ранее Токио направило в Москву свой протест в связи с данным инцидентом. МИД страны считает, что российские пограничники задержала японскую шхуну якобы в исключительной экономической зоне Японии.

Накануне стало известно, что в Стране восходящего солнца задержали наш рыболовецкий траулер "Амур" в качестве залога пострадавшей стороне после его столкновения у берегов Хоккайдо с японским судном "Хокко-мару 8" 26 мая. В том ЧП погибли трое местных рыбаков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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гость
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Гость244204 бандерка, опять тебе попку разорвали до самого е6ла, ¢ерешь тут в бешенстве. Ты прекращай баловство это бандерское.
Гость 252891
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Гость 260928
Ты не забывай что у них еще и жертвы к тому же, разберутся, приедут все домой толстенькие сытые и румяные, ну русские точно. А вы пока месть делом займитесь, вам еще стену на границе с РФ из кизяка строить, на проволку то ваши пост-революционные власти разворовали, а навоза у вас скок хошь, лепите кирпичи и стройте, не переживайте за русских браконьеров, нервы вам еще пригодятся.
Сейчас каникулы в начальных классах начались, поэтому прилив украинских троллей.
Гость 260928
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Гость244204
У вас держат в заложниках весь экипаж и всем плевать. Потому что у вас у власти русофобы и предатели своей страны. У США давно бы авианосец стоял около берегов страны захватчика а Израиль бы освободил заложников с помощью масад. А Вы трепло бессильное вот и все
Написано же русские задержали японское, а японцы задержали русское .Потом обменяются, как и делали всегда веками, какие заложники, такое по 100 раз в год происходит.. Какой там авианосец..недавно по полю русские гоняли американцев на джипе, как касуль трусливых, лоханулись твои папики на весь ютуб. А в США теперь те кто никогда не был рабовладельцем, моет ноги тем кто никогда рабом не был, и ты поезжай помой, папикам подсоби.
Гость244204
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Гость252698
Насри себе в шаровары. Тебе полегчает. Экипаж не задерживают. Только капитана до окончания разборок.
У вас держат в заложниках весь экипаж и всем плевать. Потому что у вас у власти русофобы и предатели своей страны. У США давно бы авианосец стоял около берегов страны захватчика а Израиль бы освободил заложников с помощью масад. А Вы трепло бессильное вот и все
Гость255386
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Что там кокс не поделили
Гость252698
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Гость244204
Чувачок, ваших людей, граждан РФ держат в заложниках косоглазые япошки. А Вы сопли жуёте. Потому что на большее вы не способны.
Насри себе в шаровары. Тебе полегчает. Экипаж не задерживают. Только капитана до окончания разборок.
Гость 260928
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Гость244204
Чувачок, ваших людей, граждан РФ держат в заложниках косоглазые япошки. А Вы сопли жуёте. Потому что на большее вы не способны.
Ты не забывай что у них еще и жертвы к тому же, разберутся, приедут все домой толстенькие сытые и румяные, ну русские точно. А вы пока месть делом займитесь, вам еще стену на границе с РФ из кизяка строить, на проволку то ваши пост-революционные власти разворовали, а навоза у вас скок хошь, лепите кирпичи и стройте, не переживайте за русских браконьеров, нервы вам еще пригодятся.
Гость 260928
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Гость244204
Чувачок, ваших людей, граждан РФ держат в заложниках косоглазые япошки. А Вы сопли жуёте. Потому что на большее вы не способны.
Недавно, страны-карлики иждевенцы ЕС, так обгадились когда учения у границ были..Говорят жесть как РФ агрессирует, и твои троли орали тут как можно ,и Джо Деменцио сказал, что слишком агрессивные русские, а ты говоришь косоглазых бей , за задержанных рыбаков.. ну что у вас с мозгами ?
Гость244204
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Гость 390983
Ну из за рыбаков искандеры применять ? что там в ваших укрососких головах творится ?.. А еще говорят русские агрессоры ..Давай <цензура> делай как твои предводители, плач клянчь и воруй. Иначе 8 лет прошло вы из овна не собираетесь вылазить, всё вам дай.
Чувачок, ваших людей, граждан РФ держат в заложниках косоглазые япошки. А Вы сопли жуёте. Потому что на большее вы не способны.
Гость248650
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Гость244204
Ну вот это все на что вы-россияне способны. Это только вы у себя орёте про Искандеры и «вдарим по япошкам». А как дошло до дела так засунули языки в жеппы. Промычали про протест и ... и всё !
Идиот
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