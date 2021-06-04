Загнанная в угол крыса: украинский политолог предрек Зеленскому судьбу Протасевича

Загнанная в угол крыса: украинский политолог предрек Зеленскому судьбу Протасевича
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Крокодильим слезам и раскаянию журналиста не стоит верить, заявил эксперт

Политолог из Незалежной Алексей Журавко прокомментировал исповедь бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который рыдал на камеру.

Напомним, журналист признался, что был причастен к сорвавшемуся покушению на белорусского президента Александра Лукашенко.

Журавко заявил, что действия Протасевича могли привести ко второму Донбассу, уже в Белоруссии. Число погибших исчислялось бы тысячами, если бы события пошли по такому сценарию.

Политолог сравнил поведение Протасевича с киевскими силовиками, арестованными в Донбассе. У них Журавко как-то брал интервью. Те тоже лили слезы и уверяли, что пошли на это ради своих семей. Кроме того, они жаловались на издевательства, хотя в действительности к ним относились по-человечески. "Крокодильи слезы" Протасевича не вызывают доверия, заявил Журавко.

"И эти слезы Протасевича вовсе не искренние слезы раскаяния! Я им не верю! Это слезы бессилия и злобы загнанной в угол крысы", – написал он в своем телеграм-канале.

Рассуждая о поведении журналиста, эксперт предрек его незавидную судьбу лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому и его предшественнику Петру Порошенко. По его словам, политиков ждет неминуемое наказание за то, что они "натворили на Донбассе". 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость255816
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Таку <цензура> міг написати тільки психопат, подібний до Лукашеска.
гость
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построена полностью одна из ниток Северного потока--2,капздец халяве укропов!Слава серному потоку 2!Слава героям строителям!
гость
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Онищенко высказался о всаднике апокалипсиса укробандерии,но он не один,да и по мифологии мира?Их окраине намного больше:Война---турчинов;Завоеватель---ярош;Раздор---вятрович;Чума---билецкий;Голод---парубий;Смерть---тимошенко(с косой).Демонов кони:петя вальцман;беня;зеля;кабанчик;малюскин;венедиктовна.ЖУТЬ?!
Гость245239
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Гость251099
ЧМОШНЫЙ ТРУСЛИВЫЙ КЛОУН НЕДОпризидент СРАНОЙ УСРАИНЫ - ВОТ ОН КТО
Это ты урод под номером выдал свою характеристику, это ты ВОТ КТО!!!
Гость245239
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Нам всё это знакомо! Уголовный престукпник, урод Лукашка-это продукт НКВД, КГБ и ФСБ-мразь и подонок, полное ничтожество ЗАХВАТИВШЕГГО власть мошенническим путём, как и все мрази от Ленина до Путина! Всё очень просто очередной урод ЗАХВАТИЛ в с вои лапы не толькот власть, но и все ФИНАНСЫ страны в свои поганые лапы и нам эти деньги, вместо ПОЛНОЙ ЖИЗНИ народа, создаёт БАНДУ с огромными окладами и подлыми законами для оправдания своего бандитизма!!!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость254759
на бочку с порохом посадить-пущай полетает .урод!
От трагического до смешного в Шумерии расстояние особо короткое. С другой стороны в стране, где закрыли все псих. больницы, сумасшедшим просто некуда податься. Вот они и дуркуют как могут. Этот еще не худший вариант
Гость254759
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на бочку с порохом посадить-пущай полетает .урод!
Гость251099
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ЧМОШНЫЙ ТРУСЛИВЫЙ КЛОУН НЕДОпризидент СРАНОЙ УСРАИНЫ - ВОТ ОН КТО
гость
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Гость255565 да просто очко твоё разорвем и вместо флага вам повесим на вашей ebuchey площади где колонна. На¢рем там же мощно и тут же уйдем.
Гость255565
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ничего ему не будет,меньше рыло суньте в чужие страны
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