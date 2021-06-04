Доктор заподозрил оппозиционера в работе на несколько спецслужб

Имя представителя белорусской оппозиции Романа Протасевича не сходит с первых страниц изданий. В экспертном сообществе бурно обсуждается его персона, а также признания, которые он недавно сделал. Так, доктор Александр Сосновский считает, что молодой человек не так прост, как может показаться на первый взгляд.



Политолог обратил внимание на то, что по последнему интервью оппозиционера видно: Роман является весьма осведомленной персоной и информация, которой он обладает, демонстрирует высокий доступ к секретным сведениям.

Сосновский предположил, что экс-главред экстремистской "Нехты" может быть двойным или даже тройным агентом спецслужб. У Александра вызывает подозрение то количество фамилий и цифр, о которых рассказывает оппозиционер.

При этом политолог не исключает, что задержанный когда-то мог работать на белорусские спецслужбы, а в какой-то момент поддаться перевербовке и уйти к другим. Также Сосновский предположил, что Протасевич мог быть сотрудником СБУ, и вся эта кутерьма изначально была связана с украинской стороной.

Доктор подытожил, что такие сверхосведомленные люди очень редко доживают до седин. Так что судьба Протасевича может быть весьма печальной. Мрачным прогнозом эксперт поделился на ютуб-шоу "Соловьев Live".

Напомним, ранее Протасевич заявил о причастности к покушению на Лукашенко и признался в других злодеяниях.