Сосновский: признавшемуся во всем Протасевичу грозит смертельная опасность

Сосновский: признавшемуся во всем Протасевичу грозит смертельная опасность
Фото: facebook.com/pr0tez/www.globallookpress.com
Доктор заподозрил оппозиционера в работе на несколько спецслужб

Имя представителя белорусской оппозиции Романа Протасевича не сходит с первых страниц изданий. В экспертном сообществе бурно обсуждается его персона, а также признания, которые он недавно сделал. Так, доктор Александр Сосновский считает, что молодой человек не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Политолог обратил внимание на то, что по последнему интервью оппозиционера видно: Роман является весьма осведомленной персоной и информация, которой он обладает, демонстрирует высокий доступ к секретным сведениям.

Сосновский предположил, что экс-главред экстремистской "Нехты" может быть двойным или даже тройным агентом спецслужб. У Александра вызывает подозрение то количество фамилий и цифр, о которых рассказывает оппозиционер.

При этом политолог не исключает, что задержанный когда-то мог работать на белорусские спецслужбы, а в какой-то момент поддаться перевербовке и уйти к другим. Также Сосновский предположил, что Протасевич мог быть сотрудником СБУ, и вся эта кутерьма изначально была связана с украинской стороной.

Доктор подытожил, что такие сверхосведомленные люди очень редко доживают до седин. Так что судьба Протасевича может быть весьма печальной. Мрачным прогнозом эксперт поделился на ютуб-шоу "Соловьев Live".

Напомним, ранее Протасевич заявил о причастности к покушению на Лукашенко и признался в других злодеяниях.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Карабас-барабас
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БЧБэшный отброс, который терся около года возле нациков из Азова, типа журналистом, а возможно и не только, - как и все они эти жалкие БЧБэшные «девочки» бандеровцев, грязь которую надо всю убирать! Их удел мыть туалеты у лабусов и поляков. Смотреть на рожу этой твари не могу!
гость
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Гость201345 самое время бандер тебя в жёппо vyebat, вот оно прямо пришло уже, сымай шальвары какел, дикие кабаны ждут тебя, свинка. Хрюкай громче.
Гость 201345
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Самое время западу выгнать из своих стран детей российских чиновников , всех этих мерзких соовьевых , Медведевых, песковых . И повесить железный занавес, что бы эта страна меньше воняла .
Ольга
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Оказывается очень ценный кадр, а на вид будто мальчишка невинный. Вот так! Получается, что может быть и ещё в самой стране такие "мальчишки" имеются, да только тихо сидят.. до поры до времени. М-да!
Гость252698
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Гость 34567
Две poganye страны . Два poganyh человека Путин и Лукашенко.
И чего же вы тогда лезете то в те страны?
гость
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Гость 34567 ты поганая обезьяна двухочковый гомосек- куда не взглянешь везде огромное дупло.
гость
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Протасевичу грозит смертельная опасность это как себя на зоне поведет, стукачей не любят ни где. Быстро применение найдут, задрючат.
Гость 34567
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Две poganye страны . Два poganyh человека Путин и Лукашенко.
гость
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Дык,да ладно,его то за что-------бандеровским азовцем на Донбасе и провокатором беспорядков БЕЛОЙ РУСИ было детская шалость!?"голоса свободы" убаюкают и многовекторность ПОЙМЁТ и ПРОСТИТ?
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