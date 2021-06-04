Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию

Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва является основной целью зарубежных недругов

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с обличительной речью в отношении западных ненавистников Белоруссии и России. Батька уверен, что возглавляемую им страну начали прессовать для того, чтобы в итоге ударить по нашему государству.

"Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь", – передает слова главнокомандующего соседнего государства "Белта".

Глава Республики подчеркнул, что белорусский народ никогда не пойдет против российского государства. Путь Украины для Белоруссии неприемлем, а потому закрыт. Лукашенко отметил, что западным странам очень не нравится такое положение дел. Именно поэтому они усиливают давление как на Москву, так и на Минск.

Помимо этого, белорусский президент видит в агрессивных действиях объединенного Запада желание задавить Республику с тем, чтобы избавиться от конкурента.

Батька напомнил, что разразившийся на фоне распространения коронавирусной инфекции кризис сильно ударил по экономикам всех стран. Сейчас государства бьются за все, в том числе за рынки сбыта, а также сферы предоставления услуг. По мнению Лукашенко, именно это могло стать одной из причин санкций против авиаперевозчика "Белавиа".

Напомним, ранее стало известно, что европейским самолетам запретят летать над Белоруссией. Такую информацию опубликовали в прессе.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость255827
Пожаловаться Ответить
гость
Ты еще скажи всем: <цензура> путем какелов, тебя расчленят за 5 минут. Западу ты нужен а не Россия, она им не по зубам.
Опять пустого наговорил. Никто страну не прессует. За нарушение международного законодательства следуют санкции. Подписал документы, значит знает, или не нарушай, или получи санкции. Нечего сваливать вину на других.
Гость255811
Пожаловаться Ответить
гость
Тихановская объявила о тайной мобилизации ополчения для свержения Лукашенко
Там прихватите ещё Путина а ? Но у него нет суть армия ромазанки дырова- ее победить не просто
Гость255803
Пожаловаться Ответить
Он со всеми заси ается а страдать будет народ!!! Прикорытники и дроздуны свалят с кредитными деньгами а раслачиваться опять будет народ!!!
гость
Пожаловаться Ответить
Тихановская объявила о тайной мобилизации ополчения для свержения Лукашенко
гость
Пожаловаться Ответить
А вора Швыдкова кто спасает, а? Два и более уголовных дел на полке.
гость
Пожаловаться Ответить
Беларусь ввела ответные санкции в отношении США
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Аксёнов заявил, что Зеленский исправно платит за квартиру в Крыму и живёт по российскому законодательству и имеет счёт в Альфа банке.
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Кива Зеленскому: «На что ты ввёл санкции против Беларуси?»
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Барух лично звонил Путину!
гость
Пожаловаться Ответить
Ты еще скажи всем: <цензура> путем какелов, тебя расчленят за 5 минут. Западу ты нужен а не Россия, она им не по зубам.
1
новости партнеров
По теме

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей