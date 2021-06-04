Киев обещал сделать "больно" Лукашенко за приглашение делегации ЛНР в Минск

Киев обещал сделать "больно" Лукашенко за приглашение делегации ЛНР в Минск
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В дипведомстве Незалежной объявили, что никого не простят за посягательство на суверенитет государства

Киевский режим угрожает президенту Белоруссии Александру Лукашенко и народу Республики "сделать больно" за приглашение представителям следственных органов ЛНР приехать в Минск для допроса задержанного сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире местного телеканала "1+1".

Министр отметил, что Незалежная не желает ни экономического, ни политического противостояния с Белоруссией, однако сам бацька своими действиями толкает соборную к реакции на них.

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно", – сказал пан Кулеба.

Он подчеркнул, что не хотел бы "разбрасываться угрозами", но считает, что есть вещи, которые "мы не прощаем".

В настоящее время между Киевом и Минском нет дипломатических каналов связи, хотя посольства обеих стран продолжают свою работу, напомнил глава ведомства. Он добавил, что это касается лишь гуманитарных вопросов.

"Политического диалога между Украиной и Белоруссией пока нет. Киев не признал Лукашенко", – заметил пан Кулеба.

Выступая 1 июня на совещания по вопросам сотрудничества с РФ Александр Григорьевич в открытую пригласил следователей из ЛНР приехать с Минск, чтобы опросить Протасевича, которого подозревают в участии в боевых действиях в Донбассе в составе нацбатальона "Азов" (экстремисткая бандгруппа, запрещенная в РФ).

"Если в Донбассе захотят задать вопросы Протасевичу в связи с возбужденным там делом – милости просим к нам, задайте", – дословно заявил Лукашенко.

Вечером того же дня Генпрокуратура ЛНР направила запрос в Минск об экстрадиции в Луганск оппозиционера, против которого открыто дело за участие в неонацистском батальоне.

Добавим, что уже весь мятежный Донбасс обклеен листовками и билбордами о розыске Протасевича. Сам белорус во вчерашнем интервью выразил надежду, что у президента Республики "найдется достаточно политической воли" и решимости, чтобы его не выдать в ЛНР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Любитель пива
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Полностью изолировать этого упыря Лукашенко надо. Пусть сидит любуется на своего кремлёвского ботоксного хозяина.
Гость255835
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Свиньи кого-то напугали своим хрюканьем? Скатинке не нужны ни бензин ни солярка?
Гость255827
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Обхохочешься. Он же не признал ни ЛНР, ни ДНР. Кого он приглашает в Минск? Самозванцев из несуществующей страны. На Протасевича уже столько собак навешали, что самозванцы не нужны. Поселят дорогих гостей в пятизвездочный отель и будут они сладко жрать и пить за счет белорусов.
Карабас-барабас
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Слава богу дружба с укропами наконец-то у него прошла. Дружил, дружил и додружил. ЛДНР не только пригласить, но и признать, полностью, а также признать Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье и амнистировать всех парней, которые воевали за Новороссию! Наконец-то опомнился! А есть ли со стороны РБ официальное признание Крыма Российским? Граница союзника по ОДКБ одна, ее нельзя признавать кусочками, - или «Мы» еще не определились с Границей Союзного Государства?
гость
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Они себе видимо больно сделают, больше не смогут ни чего, дебилы.
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