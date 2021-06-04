Лидер РФ указал коллеге из Незалежной, что монополия на транспортировку топлива вредит потребителям

Россия не обязана кормить всех, в том числе украинскую армию, за счет средств, выплачиваемых странам за транзит отечественного газа. Об этом заявил с долей удивления президент РФ Владимир Путин в ходе дискурса на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".



Так глава государства прокомментировал очередной плач коллеги с Украины Владимира Зеленского о том, что с вводом в строй "Северного потока-2" может быть остановлена перекачка нашего сырья в Европу через ГТСУ и, таким образом, нечем будет киевскому режиму обеспечивать ВСУ.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая – всех кормить что ли?" – сказал лидер нации.

Также он заметил, что это сами власти Незалежной ставят препятствия для того, чтобы РФ транспортировала через соборную меньше газа. Президент напомнил, что сейчас с Киевом действует контракт на транзит топлива по советской трубе, по которой в течение ближайших пяти лет "Газпром" будет доставлять потребителям Старого Света до 40 млрд куб. метров.

А вот в лучшие годы, по словам Путина, прокачивали чуть ли не до 200 млрд куб газа. Но сейчас с Украиной нет нормальных отношений, а в стране проблемы, как в политике, так и в экономике.

"Потому что монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вдуть цены до небес за этот транзит – с одной стороны, с другой стороны - попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины в прямых контрактах между Россией и Украиной, вот монополия плоха", – пояснил глава РФ.

Напомним, 2 июня пан Зеленский встречался в Киеве с посланцами из-за океана – американскими сенаторами-русофобами. Экс-комик пожаловался им в сотый раз на "Северный поток-2", открытым текстом заявив, что с его запуском Москва может остановить транзит российского газа через ГТСУ.

"А значит, "отключит" нас минимум от $3 млрд в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию", – возвестил Владимир Александрович и добавил, что тогда некому будет защищать Европу и ее ценности на восточных рубежах.

Добавим, на сегодняшнем ПМЭФ Путин сообщил, что первая нитка "СП-2" завершена, а вторая может быть уложена в течение 1,5-2 месяцев.

