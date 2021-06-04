Что Путин решил обсудить с Байденом: ответ президента

Лидер указал, что в нынешнем кризисе отношений между странами виновата политика США

Владимир Путин прокомментировал предстоящую встречу с американским президентом Джо Байденом. Глава России отметил, что попытается найти пути урегулировать отношения с США. Об этом он заявил во время выступления на ПМЭФ.

Президент отметил, что сейчас двусторонние отношения между странами находятся на "чрезвычайно низком уровне". Основными темами обсуждения станут стратегическая стабильность, урегулирование международных конфликтов в горячих точках, борьба с терроризмом, разроружение. Также будут затронуты вопросы пандемии и экологии, передает РИА "Новости". 

Путин подчеркнул, что отношения между странами "стали заложником" из-за внутренней политики Соединенных Штатов, выразив надежду, что "это когда-нибудь закончится". 

Роман ИГНАТОВ

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