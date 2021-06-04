Глава государства отметил, что ознакомился с заявлениями генсека Альянса

Североатлантический альянс переживает не самые лучшие времена, так как его руководство делает громогласные обвинения, не утруждая себя никакими доказательствами. Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что внеплановая посадка самолета в Минске стала "угоном воздушного судна". По словам генсека НАТО, белорусские власти вступили в некий сговор с Кремлем, так как действующая администрация республики, уверен Столтенберг, неспособна к подобным действиям "без координации с российской стороной".

Позднее российский лидер оценил заявления руководителя НАТО о том, что РФ якобы могла быть причастна к участию в экстренной посадке самолета ирландской компании Ryanair в Минске, с рейса которого после проверки документов сняли белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

По словам Путина, Альянс находится в незавидном положении из-за некомпетентности руководящего звена. Президент также сообщил, что ознакомился с заявлением НАТО.

"Люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить", – пояснил глава государства, выступая на Экспофоруме.

Ранее обвинения Запада в причастности России к внеплановой посадке пассажирского лайнера рейса Афины-Вильнюс прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как отметил российский госслужащий, ни федеральные органы власти, ни спецслужбы РФ не имеют никакого отношения к произошедшему в Белоруссии.



