Путин предупредил НАТО об опасности после обвинений России в инциденте с Ryanair

Путин предупредил НАТО об опасности после обвинений России в инциденте с Ryanair
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
Глава государства отметил, что ознакомился с заявлениями генсека Альянса

Североатлантический альянс переживает не самые лучшие времена, так как его руководство делает громогласные обвинения, не утруждая себя никакими доказательствами. Соответствующее заявление сделал сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума. 

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что внеплановая посадка самолета в Минске стала "угоном воздушного судна". По словам генсека НАТО, белорусские власти вступили в некий сговор с Кремлем, так как действующая администрация республики, уверен Столтенберг, неспособна к подобным действиям "без координации с российской стороной".

Позднее российский лидер оценил заявления руководителя НАТО о том, что РФ якобы могла быть причастна к участию в экстренной посадке самолета ирландской компании Ryanair в Минске, с рейса которого после проверки документов сняли белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

По словам Путина, Альянс находится в незавидном положении из-за некомпетентности руководящего звена. Президент также сообщил, что ознакомился с заявлением НАТО.

"Люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить", – пояснил глава государства, выступая на Экспофоруме.

Ранее обвинения Запада в причастности России к внеплановой посадке пассажирского лайнера рейса Афины-Вильнюс прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как отметил российский госслужащий, ни федеральные органы власти, ни спецслужбы РФ не имеют никакого отношения к произошедшему в Белоруссии.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость255948
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Ну, чел вроде при должности. Должен по определению каждое слово взвешивать. ВВП не виноват, что в оппонентах у него полные толерасты, у которых язык молотит как молотилка. Вынужден отвечать.
Но заметьте, слова ВВП под микроскопом изучают, в золоте отливают, в доктрины вписывают. Слова Столтера на следующий день никто уже не помнит.
Боцман
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Владимир Влалимирович,столтенбергов комментировать,это как читать и обсуждать,что на заборе написано,не солидно как то.
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