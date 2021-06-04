Глава киевской делегации в ТКГ предложил "выжечь" предателей из государства

Толь ко единство политических сил Незалежной позволит Киеву вернуть под свою юрисдикцию Донбасс. Об этом заявил первый президент Украины и глава делегации режима в Трехсторонней контактной группе.

"Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по установлению мира в Донбассе, а целью – возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли бы решить", – цитирует издание "Свободная пресса" политика.

Пан Кравчук обнаружил в рядах украинского истеблишмента предателей интересов соборной. По его словам, депутаты Верховной рады ведут себя "как лебедь, рак и щука", что мешает урегулированию конфликта в Донбассе. В главные предатели бывший пособник бандеровцев определил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" за ее сотрудничество с Москвой. Он считает, что ОПЗЖ "строит российскую Украину".

Экс-лидер нации в эфире местного телеканала предложил "выжечь это из государства" и тогда, убежден он, в соборной не будет никаких проблем, а все вопросы станут решаться "быстро и организованно".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко сделать тому и народу Республики "больно" из-за приглашения бацьки в Минск следователей ЛНР для опроса воевавшего в Донбассе Романа Протасевича.

