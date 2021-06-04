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Власти Белоруссии приняли решение о возобновлении железнодорожного сообщения по маршрутам Гомель-Москва и Гомель-Санкт-Петербург. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе БЖД сегодня, 4 июня.
Так, уже 10 июня отправится первый рейс Гомель-Москва в вечернее время. Из российской столицы рейс с обратным маршрутом назначен на следующий день.
Через несколько дней из Гомеля выдвинется первый поезд в Петербург, уточняет телеканал "360".
В пресс-службе также указали на то, что возобновление железнодорожного сообщения распространяется лишь на граждан Белоруссии и Российской Федерации.
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