Решение вступает в силу 10 июня

Власти Белоруссии приняли решение о возобновлении железнодорожного сообщения по маршрутам Гомель-Москва и Гомель-Санкт-Петербург. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе БЖД сегодня, 4 июня.

Так, уже 10 июня отправится первый рейс Гомель-Москва в вечернее время. Из российской столицы рейс с обратным маршрутом назначен на следующий день.

Через несколько дней из Гомеля выдвинется первый поезд в Петербург, уточняет телеканал "360".

В пресс-службе также указали на то, что возобновление железнодорожного сообщения распространяется лишь на граждан Белоруссии и Российской Федерации.