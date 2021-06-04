Пушков заявил о проигрыше Украины и Польши после выступления Путина

Пушков заявил о проигрыше Украины и Польши после выступления Путина
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Сенатор отреагировал на завершение работ по первой нити российского газопровода

Киев и Варшава потерпели поражение в попытках сорвать строительство газопровода "Северный поток – 2". Теперь же проигравшая сторона может смело "сушить весла", о чем заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Таким образом сенатор оценил недавнее заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее на полях Петербургского международного экономического форума. Российский лидер заявил, что украинские и польские власти "проиграли схватку", которая развернулась на фоне строительства газовой магистрали. Глава РФ сделал такое заявление, комментируя завершение укладки первой нити. О том, что работы на участке завершены, стало известно несколькими часами ранее.

Позднее слова президента прокомментировал Пушков. Сенатор заявил, что проигравшие могут смело "сушить весла", о чем написал на своей странице в социальной сети "Твиттер".

Президент России также заявил, высказываясь о строительстве "Северного потока – 2" на полях ПМЭФ, что РФ не несет обязанностей по содержанию за страны, которой выплачивает средства за транзит газа. Таким образом президент России отреагировал на слова украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что ввод газопровода лишит Киев прибыли из-за возможной остановки транзита сырья через украинскую ГТС. Президент Незалежной также посетовал на то, что в таком случае властям будет нечем кормить ВСУ.

Ранее Пушков заявил, что отсутствие армии у Украины окажет сугубо положительный эффект на глобальную политику, а также позволит сохранить жизнь молодому поколению в Незалежной.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость255992
Пожаловаться Ответить
Т.е. ВВП почти прямо заявил, что в после 2024года укротрубе пинда?
1
новости партнеров

Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию

Москва является основной целью зарубежных недругов

Путин анонсировал дату пуска газа по "Северному потоку-2"

Глава РФ в "сотый раз" напомнил, что это экономически целесообразный проект для страны и Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей