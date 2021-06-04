Сенатор отреагировал на завершение работ по первой нити российского газопровода

Киев и Варшава потерпели поражение в попытках сорвать строительство газопровода "Северный поток – 2". Теперь же проигравшая сторона может смело "сушить весла", о чем заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Таким образом сенатор оценил недавнее заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее на полях Петербургского международного экономического форума. Российский лидер заявил, что украинские и польские власти "проиграли схватку", которая развернулась на фоне строительства газовой магистрали. Глава РФ сделал такое заявление, комментируя завершение укладки первой нити. О том, что работы на участке завершены, стало известно несколькими часами ранее.

Позднее слова президента прокомментировал Пушков. Сенатор заявил, что проигравшие могут смело "сушить весла", о чем написал на своей странице в социальной сети "Твиттер".

Путин заявил на форуме в Петербурге, что два часа назад была полностью закончена укладка первой нитки Северный поток-2. Проект уже не остановить. В Киеве и Варшаве могут сушить весла. Хотя игра еще не окончена, но схватка вокруг сооружения потока, судя по всему, ими проиграна. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 4, 2021

Президент России также заявил, высказываясь о строительстве "Северного потока – 2" на полях ПМЭФ, что РФ не несет обязанностей по содержанию за страны, которой выплачивает средства за транзит газа. Таким образом президент России отреагировал на слова украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что ввод газопровода лишит Киев прибыли из-за возможной остановки транзита сырья через украинскую ГТС. Президент Незалежной также посетовал на то, что в таком случае властям будет нечем кормить ВСУ.

Ранее Пушков заявил, что отсутствие армии у Украины окажет сугубо положительный эффект на глобальную политику, а также позволит сохранить жизнь молодому поколению в Незалежной.