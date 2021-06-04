На Украине приняли тайное решение по границе с Крымом

На Украине приняли тайное решение по границе с Крымом
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Киевский режим озаботился безопасностью юго-восточных областей Незалежной

Совет нацбезопасности и обороны Украины в тайном режиме обсудил вопрос о дополнительных мерах на границе с Крымом и в южных областях страны. Об это после заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Таким образом, ведомство выполнило наказ президента Незалежной Владимира Зеленского, после его апрельской поездки на Херсонщину. По словам секретаря, на заседании рассматривался вопрос безопасности на границе с Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях", передает РИА "Новости".

"Вопрос принят единогласно", – отметил пан Данилов.

Конкретики он не привел, вероятно, ввиду того, что решение принималось в "тайном режиме".

Кроме того, на заседании говорили и о возможностях воспрепятствовать реализации "Северного потока-2". Секретарь назвал российскую трубу вызовом для Украины, Польши и других государств, каких именно, он тоже не уточнил. Зато выразил сожаление, что киевский режим не может напрямую повлиять на достройку газопровода, но украинские дипломаты все для этого предпринимают, передает УНИАН.

По его словам, на континенте есть мощные игроки, которые хотят сотрудничать с Россией и кому выгоден балтийский газопровод.

"Не нужно недоговаривать – это Германия и Франция, которые являются непосредственными политическими и экономическими партнерами РФ, что Украине очень неприятно…" – резюмировал пан Данилов.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ указал, что власти Незалежной сами ставят препятствия для того, чтобы Москва не транспортировала через соборную много газа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость255996
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кастрюли чья таможня и погранцы стоят у вас с Крымом ?сами признали . утритесь и молчите
Гость255992
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"Тайная встреча" о которой свистят на весь мир, АХАХХАХАХАХАХА!!! У укропитеков совсем с мозгами ужас
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