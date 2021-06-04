Вильнюс назвал Минск "свирепствующей диктатурой"

Министерство иностранных дел Литвы обвинило белорусские власти в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях. Соответствующее заявление сделали представители ведомства сегодня, 4 июня.

Поводом стал отказ Пограничной службы республики пропускать машину с дипломатическими номерами Литвы. Так, при проверке транспорта на погранпереходе "Мядининкай" сотрудники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть машину. Пассажиры отказались выполнять требование, после чего машину развернули в обратном направлении.

Действиями белорусских пограничников возмутились в литовском МИД: министерство объявило протест Минску из-за "беспрецедентного инцидента". Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что виной стало распоряжение администрации республики об отказе пропуска для дипломатов из соседнего государства.

"В центре Европы свирепствует диктатор, – заявил министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис.

Известно, что МИД Литвы уже вызвал в срочном порядке представителя белорусского посольства.

В ведомстве также заявили, что с 5 июня вступает в действие запрет на полеты для белорусских авиаперевозчиков над территориями стран Европейского союза. Как отметили в МИД, указанные меры являются "только частью реакции на недавний угон гражданского самолета и похищение журналиста Рамана Протасевича и Софии Сапеги".

Ранее белорусские власти ответили Литве на планы взять под контроль перемычки ЛЭП. Официальный Минск напомнил коллегам, что межгосударственные линии электропередач нельзя отдать под управление в одни руки.