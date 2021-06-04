Белорусские пограничники устроили перепалку с дипломатами из Литвы на погранпункте

Белорусские пограничники устроили перепалку с дипломатами из Литвы на погранпункте
Фото: Lukas Balandis via www.imago-ima/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Вильнюс назвал Минск "свирепствующей диктатурой"

Министерство иностранных дел Литвы обвинило белорусские власти в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях. Соответствующее заявление сделали представители ведомства сегодня, 4 июня.

Поводом стал отказ Пограничной службы республики пропускать машину с дипломатическими номерами Литвы. Так, при проверке транспорта на погранпереходе "Мядининкай" сотрудники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть машину. Пассажиры отказались выполнять требование, после чего машину развернули в обратном направлении.

Действиями белорусских пограничников возмутились в литовском МИД: министерство объявило протест Минску из-за "беспрецедентного инцидента". Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что виной стало распоряжение администрации республики об отказе пропуска для дипломатов из соседнего государства.

"В центре Европы свирепствует диктатор, – заявил министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис.  

Известно, что МИД Литвы уже вызвал в срочном порядке представителя белорусского посольства.

В ведомстве также заявили, что с 5 июня вступает в действие запрет на полеты для белорусских авиаперевозчиков над территориями стран Европейского союза. Как отметили в МИД, указанные меры являются "только частью реакции на недавний угон гражданского самолета и похищение журналиста Рамана Протасевича и Софии Сапеги".

Ранее белорусские власти ответили Литве на планы взять под контроль перемычки ЛЭП. Официальный Минск напомнил коллегам, что межгосударственные линии электропередач нельзя отдать под управление в одни руки.

Егор МАЛКОВ

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Гость256277
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Гость256412
Лукашенко совсем е....ся. Наглеет. Потому что только он один, да еще кыргызы, пока на словах, остался в союзниках у России. Казахи послали Путина в даль далекую. Армяне не простят предательства в войне с Азербайджаном.
Оборжаться! Сам-то понял, что сказал? Знатно лижешь, панам понравится!
Гость256277
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163248 -052 ответ : ..Гость
не нужно большого ума чтобы сделать вывод-мы живем в 1937 году.Властью растоптан основной закон - КОНСТИТУЦИЯ- у власти стоит фюрер омона ,руководящий уродцами,наркоманами и проститутками.А рабочий класс ему сказал уходи-а трепло , хам и убийца не может уйти т.к боится попасть в клетку со своими тер.карами и шлейманами.....
Ага. Не иначе тебе тикать надо. У польшче рабочих не хватает. Там не 37, там 41-й - там тебя приголубят, на плантацию определят и будет тебе щасте с кружкой пива по вечерам. Думай, Хведя, думай!
Гость256277
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Ой, а шо такоэ? разве они не всех дупломатов отозвали? А остальных Батька выслал. Не? Они кому везли д
иппочту? техническому работнику, т.е уборщице? Пусть дым от самолёта понюхают и успокоятся.
Гость256701
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Правильно пограничники сделали, не надо пускать в страну дипломатов из не дружественных стран.
Гость256675
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Гость256640
интересно какое отношение ты имеешь к рабочему классу? Может просто потому что хочется в гейропу но тогда причем тут рабочие
Я живу в Беларуси - самой лучшей и любимой стране. И Президент наш настоящий Батька страны. А триебалтам нечего возить под видом дипломатической почты деньги для змагаров. Молодцы, пограничники!
Гость256682
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Пусть бы "под видеокамеру" открыли багажник. Если б ничего не нашли, постыдили бы погранцов. Видно бабло для оппопомойки везли.
Гость256640
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163248 -052 ответ : ..Гость
не нужно большого ума чтобы сделать вывод-мы живем в 1937 году.Властью растоптан основной закон - КОНСТИТУЦИЯ- у власти стоит фюрер омона ,руководящий уродцами,наркоманами и проститутками.А рабочий класс ему сказал уходи-а трепло , хам и убийца не может уйти т.к боится попасть в клетку со своими тер.карами и шлейманами.....
интересно какое отношение ты имеешь к рабочему классу? Может просто потому что хочется в гейропу но тогда причем тут рабочие
Гость256586
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А пусть" президент" Света их пропустит.
163248 -052 ответ : ..Гость
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052-й
Все правильно. <цензура> вывешивать бчб флаги в Вильнюсе и содержать и прятать кодлу во главе с котлетницей. Это не нарушение Венской конвенции объявлять президентом соседнего государства, кого тебе посоветовали кураторы из-за Большой Лужи?!
не нужно большого ума чтобы сделать вывод-мы живем в 1937 году.Властью растоптан основной закон - КОНСТИТУЦИЯ- у власти стоит фюрер омона ,руководящий уродцами,наркоманами и проститутками.А рабочий класс ему сказал уходи-а трепло , хам и убийца не может уйти т.к боится попасть в клетку со своими тер.карами и шлейманами.....
052-й
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Все правильно. <цензура> вывешивать бчб флаги в Вильнюсе и содержать и прятать кодлу во главе с котлетницей. Это не нарушение Венской конвенции объявлять президентом соседнего государства, кого тебе посоветовали кураторы из-за Большой Лужи?!
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