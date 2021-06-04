Глава страны отметил нелепость заявлений американцев

Владимир Путин ответил на обвинения в адрес России по поводу причастности страны к хакерским атакам на ряд американских компаний. Президент назвал подобные заявления чушью.

По его словам, у России нет никаких злонамеренных действий по отношению к США. Обвинять страну в причастности к хакерским атакам – нелепо. Он посоветовал Штатам предпринять усилия, чтобы найти настоящего вымогателя, передает РИА "Новости".

Напомним, некоторое время назад хакерская атака парализовала работу крупнейшей американской топливной компании Colonial Pipeline – за полученную взломом информацию хакеры требовали многомиллионный выкуп. В США заявили, что к этому может быть причастна Россия, поскольку взломщики не "нападают" на компании в стране и СНГ.