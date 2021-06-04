Путин дал совет США по поводу хакерских атак

Глава страны отметил нелепость заявлений американцев

Владимир Путин ответил на обвинения в адрес России по поводу причастности страны к хакерским атакам на ряд американских компаний. Президент назвал подобные заявления чушью.

По его словам, у России нет никаких злонамеренных действий по отношению к США. Обвинять страну в причастности к хакерским атакам – нелепо. Он посоветовал Штатам предпринять усилия, чтобы найти настоящего вымогателя, передает РИА "Новости".

Напомним, некоторое время назад хакерская атака парализовала работу крупнейшей американской топливной компании Colonial Pipeline – за полученную взломом информацию хакеры требовали многомиллионный выкуп. В США заявили, что к этому может быть причастна Россия, поскольку взломщики не "нападают" на компании в стране и СНГ.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию

Москва является основной целью зарубежных недругов

Путин анонсировал дату пуска газа по "Северному потоку-2"

Глава РФ в "сотый раз" напомнил, что это экономически целесообразный проект для страны и Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей