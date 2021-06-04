Украина обвинила Францию и Германию в возвращении Крыма в Россию

Украина обвинила Францию и Германию в возвращении Крыма в Россию
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжение"Украине должны все и всё": Захарова оценила стратегию Киева
Незалежная припомнила события 2008 года в Южной Осетии и по-своему их интерпретировала

Франция и Германия должны нести ответственность за возвращение Крыма в состав России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов после сегодняшнего "тайного" заседания СНБО. Правда, украинец, согласно линии киевского постмайданного режима, объявил события "Крымской весны"-2014 "оккупацией".

Свой вывод в виновности потери Незалежной полуострова пан Данилов сделал исходя из того, что Франция и ФРГ 13 лет назад отказали Украине и Грузии в плане действий по членству этих стран в НАТО. Далее он проговорил фейковую мантру о события в Южной Осетии.

"В 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция – я считаю, что должны", – цитирует секретаря телеканал "112".

Пан Данилов указал, что если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными".

В последнее время украинский истеблишмент уже не раз свои проблемы перекладывал на западных старших товарищей. Так, недавно президент Владимир Зеленский упрекнул Германию в том, что та не поставляет так необходимое соборной оружие, в то время, как Киев защищает европейские ценности на восточном фланге ЕС. За это экс-комика отдернули из Берлина, указав, что конфликт в Донбассе можно решить лишь дипломатическим путем.

А вот экс-замглавы секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что в западных странах работают "российские агенты влияния", поэтому Украину не подпускают на порог к НАТО.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Антиxу#лoпутин
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Вовка Шилов 0505707696
Таких как ты, да и всех укроДАУНОВ, необходимо заставлять, НАСИЛЬНО, проходить принудительную ЭВТАНАЗИЮ! СЕМЬЯМИ! До седьмого колена! УкроДУРКА и её население должны быть УНИЧТОЖЕНЫ и СТЕРТЫ с лица земли НАВЕЧНО!!! СМЕРТЬ хохлоУРОДАМ!
Шылов!
Тебя еще СБУ не выловило в Мариуполе?
Время придет и доберутся до тебя!
Антиxу#лoпутин
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гость
быдло насральнобандеровская,что брешешь----референдум и КРЫМ где должен быть на века без хитростей всяких хрюсчей!СЛАВА РОССИИ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
А референдум кто проводил?
Референдум проводило государство ВОР - Россия.
Результаты писал питерский аферист в Кремле.
Даже ярые колобрационисты, которым на голову упали камни с неба, уже сегодня плюются от того, что сделали оккупанты с Крымом.
гость
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Срочно распродажа! Продается матерый всесторонний гомосек "Антиxу#лoпутин" всего за 5 центов, торг! <цензура> конченый, делает все!
Вовка Шилов 0505707696
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Антиxу#лoпутин
Автору надо быть точнее в своих высказываниях
"не в возвращении, а в воровстве Крыма Россией у Государства Украина".
В 1992 году распался СССР и все были со всем согласны в том числе с сущ. границами.
Но 20 лет назад в России к власти пришел питерский аферист гитлер-путин, который посчитал что ему можно вытереть ноги об нормы международного права.
Вместо того что бы этого урода поставить на место, Германия и Франциия точно также как межд. сообщество в 1939 поставили свои эконом. интересы выше норм межд. права.
Все знают чем закончилась история с гитлером, тоже самое будет с аферистом путиным.
Таких как ты, да и всех укроДАУНОВ, необходимо заставлять, НАСИЛЬНО, проходить принудительную ЭВТАНАЗИЮ! СЕМЬЯМИ! До седьмого колена! УкроДУРКА и её население должны быть УНИЧТОЖЕНЫ и СТЕРТЫ с лица земли НАВЕЧНО!!! СМЕРТЬ хохлоУРОДАМ!
гость
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Антиxу#лoпутин
Автору надо быть точнее в своих высказываниях
"не в возвращении, а в воровстве Крыма Россией у Государства Украина".
В 1992 году распался СССР и все были со всем согласны в том числе с сущ. границами.
Но 20 лет назад в России к власти пришел питерский аферист гитлер-путин, который посчитал что ему можно вытереть ноги об нормы международного права.
Вместо того что бы этого урода поставить на место, Германия и Франциия точно также как межд. сообщество в 1939 поставили свои эконом. интересы выше норм межд. права.
Все знают чем закончилась история с гитлером, тоже самое будет с аферистом путиным.
быдло насральнобандеровская,что брешешь----референдум и КРЫМ где должен быть на века без хитростей всяких хрюсчей!СЛАВА РОССИИ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
Антиxу#лoпутин
Пожаловаться Ответить
Автору надо быть точнее в своих высказываниях
"не в возвращении, а в воровстве Крыма Россией у Государства Украина".
В 1992 году распался СССР и все были со всем согласны в том числе с сущ. границами.
Но 20 лет назад в России к власти пришел питерский аферист гитлер-путин, который посчитал что ему можно вытереть ноги об нормы международного права.
Вместо того что бы этого урода поставить на место, Германия и Франциия точно также как межд. сообщество в 1939 поставили свои эконом. интересы выше норм межд. права.
Все знают чем закончилась история с гитлером, тоже самое будет с аферистом путиным.
Антиxу#лoпутин
Пожаловаться Ответить
Автору надо быть точнее в своих высказываниях
"не в возвращении, а в воровстве Крыма Россией у Государства Украина".
В 1992 году распался СССР и все были со всем согласны в том числе с сущ. границами.
Но 20 лет назад в России к власти пришел питерский аферист гитлер-путин, который посчитал что ему можно вытереть ноги об нормы международного права.
Вместо того что бы этого урода поставить на место, Германия и Франциия точно также как межд. сообщество в 1939 поставили свои эконом. интересы выше норм межд. права.
Все знают чем закончилась история с гитлером, тоже самое будет с аферистом путиным.
гость
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Гость255992
пан Данилов давно и усердно несет чушь, о которой прекрасно понимает, интересно, это сколько же ему должны "платить" чтобу будучи "министром", по сути, выставлять себя, прицепом все министерство, да и всю страну клиническими идиотами?
данилка-дурилка,что с его взять и ещё над ним паяц-клоун ДИКТАТОР зеля!гейропа и янки и так пришибленные,но укробандеровцы их сделают вообще чуматестшими-------скорее бы!
Гость255988
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А ведь они всегда были такими хохлы долбонутыми
Гость256011
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Европа совсем уxyeлa.от майдаунов отбиваться стала. Надо писать петицию в Спортлото.
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