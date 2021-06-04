Незалежная припомнила события 2008 года в Южной Осетии и по-своему их интерпретировала

Франция и Германия должны нести ответственность за возвращение Крыма в состав России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов после сегодняшнего "тайного" заседания СНБО. Правда, украинец, согласно линии киевского постмайданного режима, объявил события "Крымской весны"-2014 "оккупацией".

Свой вывод в виновности потери Незалежной полуострова пан Данилов сделал исходя из того, что Франция и ФРГ 13 лет назад отказали Украине и Грузии в плане действий по членству этих стран в НАТО. Далее он проговорил фейковую мантру о события в Южной Осетии.

"В 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция – я считаю, что должны", – цитирует секретаря телеканал "112".

Пан Данилов указал, что если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными".

В последнее время украинский истеблишмент уже не раз свои проблемы перекладывал на западных старших товарищей. Так, недавно президент Владимир Зеленский упрекнул Германию в том, что та не поставляет так необходимое соборной оружие, в то время, как Киев защищает европейские ценности на восточном фланге ЕС. За это экс-комика отдернули из Берлина, указав, что конфликт в Донбассе можно решить лишь дипломатическим путем.

А вот экс-замглавы секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что в западных странах работают "российские агенты влияния", поэтому Украину не подпускают на порог к НАТО.

