В Совфеде пригрозили ответить Макфолу на призыв к вмешательству в дела России

В Совфеде пригрозили ответить Макфолу на призыв к вмешательству в дела России
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Экс-послу напомнили о готовность пресечь подобные действия

В Соединенных Штатах продолжают предлагать идеи по вмешательству во внутрироссийские дела. Такое заявление сделал член Комиссии по защите государственного суверенитета, сенатор Алексендр Вайнберг. 

Госслужащий отметил, что попытки усиления давления в отношении Москвы звучат на всех уровнях политической системы США. Одним из примеров стала недавняя публикация бывшего посла Соединенных Штатов в РФ Майкла Макфола, который в преддверии очной встречи Путина с Байденом предложил ввести очередные антироссийские санкции, найти возможность для новой волны пропаганды против РФ и поддержать отдельные движения в стране.

Фактически, считает сенатор, Макфол рекомендует Белому дому гибридный вариант вмешательства в дела чужой страны: как через политику, так и в пределах информационного поля через лояльные для Вашингтона структуры, о чем говорится в телеграм-канале Комиссии.

Вайнберг также полагает, что слова Макфола о необходимости пересмотра стратегии распространения пропаганды по России через финансируемую Конгрессом "Радио Свободу*" (признана иноагентом в РФ – Прим. Ред.) служат доказательством успешного действия российского законодательства по защите суверенитета. Совфед же готов и в дальнейшем отвечать на подобные идеи и формировать правовую базу для того, чтобы пресекать подобные попытки.

Ранее Макфол призвал российские власти амнистировать приговоренных к тюремному сроку в РФ граждан США перед встречей Путина с Байденом, которая должна состояться в Женеве в июне. Экс-посол уверен, что такие меры поспособствуют формированию стабильных отношений между Россией и Соединенными Штатами.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Егор МАЛКОВ

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Истина
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Гость256664
не зря у нас говорят - будешь грешить в следующей жизни родишься в раше.
родиться в раше - это наказание.
Наказание - это быть гнилым и продажным хохлом и существовать в нищей хохляндии!!!
Гость256664
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не зря у нас говорят - будешь грешить в следующей жизни родишься в раше.
родиться в раше - это наказание.
гость
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Гость256664 очко твоё разодраное напрямую зависит от доллара, петух ты бандерский, ¢о¢и глубже какловафел.
Гость256664
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Бармалей
Когда грозить перестанем? Давно уже пора начать отвечать и сразу, а то это всё заканчивается обычно - погрозим пальчиком, ай-яй-яй так нельзя говорить !!!
вы полностью зависите от доллара а значит от США.
грозители хреновы. у вас же своего ничего нет, все импортное и за доллары
Бармалей
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Когда грозить перестанем? Давно уже пора начать отвечать и сразу, а то это всё заканчивается обычно - погрозим пальчиком, ай-яй-яй так нельзя говорить !!!
Гость256455
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И чего этот "бывший" советует России, он бы озаботился бы амнистированием россиян из американских тюрем. Вот это было бы дело, а так нечего другим указывать как им жить.
Гость255811
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Засранцы готовы что тоипресечь. Позорники
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