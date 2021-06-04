Экс-послу напомнили о готовность пресечь подобные действия

В Соединенных Штатах продолжают предлагать идеи по вмешательству во внутрироссийские дела. Такое заявление сделал член Комиссии по защите государственного суверенитета, сенатор Алексендр Вайнберг.

Госслужащий отметил, что попытки усиления давления в отношении Москвы звучат на всех уровнях политической системы США. Одним из примеров стала недавняя публикация бывшего посла Соединенных Штатов в РФ Майкла Макфола, который в преддверии очной встречи Путина с Байденом предложил ввести очередные антироссийские санкции, найти возможность для новой волны пропаганды против РФ и поддержать отдельные движения в стране.

Фактически, считает сенатор, Макфол рекомендует Белому дому гибридный вариант вмешательства в дела чужой страны: как через политику, так и в пределах информационного поля через лояльные для Вашингтона структуры, о чем говорится в телеграм-канале Комиссии.

Вайнберг также полагает, что слова Макфола о необходимости пересмотра стратегии распространения пропаганды по России через финансируемую Конгрессом "Радио Свободу*" (признана иноагентом в РФ – Прим. Ред.) служат доказательством успешного действия российского законодательства по защите суверенитета. Совфед же готов и в дальнейшем отвечать на подобные идеи и формировать правовую базу для того, чтобы пресекать подобные попытки.

Ранее Макфол призвал российские власти амнистировать приговоренных к тюремному сроку в РФ граждан США перед встречей Путина с Байденом, которая должна состояться в Женеве в июне. Экс-посол уверен, что такие меры поспособствуют формированию стабильных отношений между Россией и Соединенными Штатами.