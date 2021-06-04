Ограничения полетов: Евросоюз сделал исключение для некоторых рейсов из Белоруссии

Ограничения полетов: Евросоюз сделал исключение для некоторых рейсов из Белоруссии
Фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В Брюсселе прояснили недопуск в европейское небо для белорусских компаний

Запрет на воздушное пространство стран Европейского союза, введенный в отношении авиакомпаний Белоруссии, не действует в случае экстренных полетов, гуманитарных рейсов и аварийных посадок. Соответствующая информация появилась сегодня, 4 июня, в официальном журнале ЕС.

Согласно приведенным данным, гуманитарная цель пролета устанавливается одним или несколькими европейскими государствами, над территориями которых проходит предполагаемый полет.

"Указанное решение не действует при экстренной посадке или полете. В данных случаях заинтересованные государства должны оповестить остальные страны и Европейскую комиссию", – говорится в опубликованном решении Совета Европейского союза по Белоруссии.

Как отмечает источник, решение о запрете на воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков вступает в силу 5 июня – на следующий день после публикации документа.

Напомним, 4 июня Европейский союз официально принял решение о запрете на использование своего воздушного пространства для всех авиакомпаний Белоруссии. В сообщении Совета ЕС указывается, что все страны-участницы политического объединения обязаны отказывать лайнерам Белоруссии в разрешении идти на посадку, а также взлетать с их территорий или иным образом использовать воздушное пространство. 

Ранее сообщалось о том, что власти республики намерены оспорить решение Брюсселя, отталкиваясь от Чикагской конвенции 1944 года. В Минске сообщили, что указанный международный договор ставит под запрет дискриминацию иностранной гражданской авиации по национальному признаку при введении санкций допуска на территорию.



Егор МАЛКОВ

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Гость256640
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Если бы не Россия они бы уже бомбили как Югославию. А предателей тут хватает что б сразу лизать западу
Гостья
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спасибо дружественным и обожаемым западным странам за подачки в виде исключений от запрета--с россией а не с вами наше беларусское будущее -хрн вам а не бчб и ценности преславутые ваши по боку
Гость256365
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гость
Экстренная бомбардировка ядренными бонбами, то же можно.
скорее <цензура>.
гость
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Экстренная бомбардировка ядренными бонбами, то же можно.
Гость256108
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㊗️
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