В Брюсселе прояснили недопуск в европейское небо для белорусских компаний

Запрет на воздушное пространство стран Европейского союза, введенный в отношении авиакомпаний Белоруссии, не действует в случае экстренных полетов, гуманитарных рейсов и аварийных посадок. Соответствующая информация появилась сегодня, 4 июня, в официальном журнале ЕС.

Согласно приведенным данным, гуманитарная цель пролета устанавливается одним или несколькими европейскими государствами, над территориями которых проходит предполагаемый полет.

"Указанное решение не действует при экстренной посадке или полете. В данных случаях заинтересованные государства должны оповестить остальные страны и Европейскую комиссию", – говорится в опубликованном решении Совета Европейского союза по Белоруссии.

Как отмечает источник, решение о запрете на воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков вступает в силу 5 июня – на следующий день после публикации документа.

Напомним, 4 июня Европейский союз официально принял решение о запрете на использование своего воздушного пространства для всех авиакомпаний Белоруссии. В сообщении Совета ЕС указывается, что все страны-участницы политического объединения обязаны отказывать лайнерам Белоруссии в разрешении идти на посадку, а также взлетать с их территорий или иным образом использовать воздушное пространство.

Ранее сообщалось о том, что власти республики намерены оспорить решение Брюсселя, отталкиваясь от Чикагской конвенции 1944 года. В Минске сообщили, что указанный международный договор ставит под запрет дискриминацию иностранной гражданской авиации по национальному признаку при введении санкций допуска на территорию.







