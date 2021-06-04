Вопрос о Протасевиче и "Азове" привел канцлера Австрии в тупик

Вопрос о Протасевиче и "Азове" привел канцлера Австрии в тупик
Фото: Eibner-Pressefoto/ EXPA/ Schroette/ www.globallookpress.com
Путин на ПМЭФ сказал ведущему, что он "затюкал" собравшихся не экономической тематикой

Модератор сегодняшней пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Станислав Натанзон ввел в ступор канцлера Австрии Себастьяна Курца одним неловким вопросом о белорусском гражданине Романе Протасевиче и его участие в нацбатальоне "Азов", запрещенном в РФ.

На курьез с австрийцем обратила внимание главред RT Маргарита Симоньян в своем "Твиттере". Она отметила, что после вопроса журналиста Курц взял "долгую паузу".

"Господин канцлер, вы в курсе, что Протасевич воевал в батальоне "Азов", который даже конгресс США признал террористическим, нацистским?" – спросил Натанзон.

После многозначительной паузы Курц ответил, что ему ничего не известно о террористической деятельности белоруса. Он добавил, что знает его как блогера и журналиста.

За сегодняшнюю "пленарку" Симоньян предложила наградить модератора премией.

Необходимо отметить, что сам президент РФ Владимир Путин, который также был гостем ПМЭФ в пятницу в какой-то момент обратил внимание Натанзону, что форум все-таки экономический, а не политический, поэтому упоминание на нем Протасевича не совсем уместно.

"Стас, у нас… большая аудитория... Вы нас затюкали этими вопросами, и меня, и канцлера, какой-то Роман Протасевич. Я знать его не знаю и знать не хочу, пускай он там делает, что хочет", – сказал Путин.

Неуемный Натанзон тут же спросил президента, задержал ли бы он самолет, который летел бы из Лондона в Таиланд, если бы на его борту находился российский преступник. Глава государства тоже выдержал паузу, после которой выпали: "Не скажу".


Напомним, 23 мая после сообщений о минировании в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair. Взрывного устройства на нем обнаружено не было, однако силовики сняли с рейса сооснователя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу россиянку Софию Сапегу.

Накануне задержанный в большом интервью госканалу поведал секреты своего участия в оппозиционной деятельности, финансовых поступлениях от западных спонсоров на борьбу с действующей властью в Белоруссии, а также выразил надежду на то, что президент Александр Лукашенко не выдаст его правоохранительным органам ЛНР. Оппозиция резко раскритиковала Минск за эту беседу с Протасевичем, посчитав, что юношу пугали или пытали.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость256844
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Истина
"Гость255874, Никому верить нельзя - мне можно" ( Штандартенфюрер СС Мюллер)
верить нужно украинским источникам, только таи правда
Истина
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Гость255874
Кругом пишут, что Протасевич в ЛНР был в качестве журналиста. И только гос.каналы России и Белоруссии пишут обратное.Кому мне верить?
"Гость255874, Никому верить нельзя - мне можно" ( Штандартенфюрер СС Мюллер)
Гость256612
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Гость256612
ты,баран,посмотри фотки,а я уверен,что ты их видел и сразу видно это "журналист"-военная форма,атомат на плече и т.д.
Всем сразу понятно,что это самый "мирный журналист"Й
Извини! Ответ писал не тебе,не знаю как исправить ошибку.
Гость256612
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гость
Гость256204 уродом не будь и в мусарню не заберут, будешь дома пряники точить. В мусарне в попу не дуют, у них работа уродов прессовать.
ты,баран,посмотри фотки,а я уверен,что ты их видел и сразу видно это "журналист"-военная форма,атомат на плече и т.д.
Всем сразу понятно,что это самый "мирный журналист"Й
Ильич
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Курц такой не один, - во всех странах Запады сплошные "Курцы" - твердят то, что есть в методичке Госдепа США, не вникая в суть, неудобные факты просто "не замечая" . Вот и думайте, о чём можно говорить с нечестными людьми и какие соглашения с ними возможны в принципе!
Гость256426
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Гость255874
Кругом пишут, что Протасевич в ЛНР был в качестве журналиста. И только гос.каналы России и Белоруссии пишут обратное.Кому мне верить?
не верь либерастам
Россия -Русь
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Гость255874
Кругом пишут, что Протасевич в ЛНР был в качестве журналиста. И только гос.каналы России и Белоруссии пишут обратное.Кому мне верить?
"Кругом пишут" -это где?? Написать , что угодно можно, но кроме писанины есть фотофакт - Протасевич с оружием в руках в нацбате "Азов". Или он через мушку автомата фотографировал?
Россия -Русь
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"Курц знает Протасевича как блогера и журналиста". Да он и никогда не знал бы о нем если бы не вой на болотах у Табаки.
Гость255874
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Кругом пишут, что Протасевич в ЛНР был в качестве журналиста. И только гос.каналы России и Белоруссии пишут обратное.Кому мне верить?
гость
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Гость256204 уродом не будь и в мусарню не заберут, будешь дома пряники точить. В мусарне в попу не дуют, у них работа уродов прессовать.
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