Путин на ПМЭФ сказал ведущему, что он "затюкал" собравшихся не экономической тематикой

Модератор сегодняшней пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Станислав Натанзон ввел в ступор канцлера Австрии Себастьяна Курца одним неловким вопросом о белорусском гражданине Романе Протасевиче и его участие в нацбатальоне "Азов", запрещенном в РФ.

На курьез с австрийцем обратила внимание главред RT Маргарита Симоньян в своем "Твиттере". Она отметила, что после вопроса журналиста Курц взял "долгую паузу".

"Господин канцлер, вы в курсе, что Протасевич воевал в батальоне "Азов", который даже конгресс США признал террористическим, нацистским?" – спросил Натанзон.

После многозначительной паузы Курц ответил, что ему ничего не известно о террористической деятельности белоруса. Он добавил, что знает его как блогера и журналиста.

За сегодняшнюю "пленарку" Симоньян предложила наградить модератора премией.

Необходимо отметить, что сам президент РФ Владимир Путин, который также был гостем ПМЭФ в пятницу в какой-то момент обратил внимание Натанзону, что форум все-таки экономический, а не политический, поэтому упоминание на нем Протасевича не совсем уместно.

"Стас, у нас… большая аудитория... Вы нас затюкали этими вопросами, и меня, и канцлера, какой-то Роман Протасевич. Я знать его не знаю и знать не хочу, пускай он там делает, что хочет", – сказал Путин.

Неуемный Натанзон тут же спросил президента, задержал ли бы он самолет, который летел бы из Лондона в Таиланд, если бы на его борту находился российский преступник. Глава государства тоже выдержал паузу, после которой выпали: "Не скажу".

Напомним, 23 мая после сообщений о минировании в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair. Взрывного устройства на нем обнаружено не было, однако силовики сняли с рейса сооснователя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу россиянку Софию Сапегу.

Накануне задержанный в большом интервью госканалу поведал секреты своего участия в оппозиционной деятельности, финансовых поступлениях от западных спонсоров на борьбу с действующей властью в Белоруссии, а также выразил надежду на то, что президент Александр Лукашенко не выдаст его правоохранительным органам ЛНР. Оппозиция резко раскритиковала Минск за эту беседу с Протасевичем, посчитав, что юношу пугали или пытали.

